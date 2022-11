Va in scena affari di famiglia: sconti solo per le associazioni "amiche"?

È partita male, malissimo, sabato sera, la nuova stagione teatrale del Pavarotti.

Anzi, diciamo che pur di riempire il teatro, che probabilmente sarebbe stato mezzo vuoto, l’amministrazione ha deciso di “pagare” il biglietto ad alcuni membri delle associazioni per riempire sala. Entri in due paga uno.

Ecco, dunque, il “credo culturale” della giunta Pittalis: “Che ce frega di coinvolgere i cittadini quando abbiamo le associazioni amiche da invitare”.

L’amministrazione, dunque, si è inventata uno sconto per riempire la sala ma l’ha comunicato solo alle “associazioni amiche”. Qualcuno lo sapeva ma tanti altri no. Come una sorta di festa di compleanno: gli inviti arrivano solo ai più “stretti”.

Tutto parte da un post pubblicato su Facebook, sabato, da Giovanna Giacoletto, dell’Associazione storico culturale Andrea Provana.

Il post che scatenato il caos

“Presentando una tessera di una qualsiasi associazione - scrive - si entra in 2 pagando un solo biglietto aiutiamo gli organizzatori a riempire il Pavarotti”. E qui si apre il putiferio oppure le comiche.

“Chiedo scusa - interviene l’assessore Marco Chiabrando - ma non è la giusta informazione”.

E qual è sarebbe la giusta informazione?

Ci pensa sempre Chiabrando a spiegare tutto: “con la tessera si ha il diritto al ridotto e se uno ha già il ridotto allora vale ciò che lei ha scritto.Non è stato cambiato nulla magari siamo solo precisi per evitare confusione. Grazie”.

Eh?! Boh. A quel punto interviene la vice Sindaca, Cristina Bruno.

“Riporto - scrive - informazione completa e corretta: per questa sera (sabato, ndr) i soci delle associazioni locali avranno uno sconto sul biglietto di ingresso. Chi abitualmente paga intero, questa sera pagherà ridotto. Chi paga abitualmente paga ridotto, stasera potrà usufruire del 2x1. Ridotti o interi vi aspettiamo tutti. Federica Cifola, che ho appena salutato, ha promesso di farci ridere. Impossibile rinunciare”.

Il teatro di Leinì

Pure qui l’informazione sembra piuttosto confusa.

Ma non è tutto. A questo punto, infatti, arrivano i commenti delle associazioni che scrivono di non sapere nulla di nulla.

“Come Samco o Protezione Civile - spiega Daniele Bonanno - non è arrivata nessuna informativa sulla possibilità di uno sconto sul biglietto del teatro”.

La vice Sindaca Cristina Bruno, però, prova a chiuderla a “tarallucci e vino”.

“Forse non è arrivato a tutti, e mi spiace, ma tutti sono i benvenuti, compresi voi. Conto di vedervi seduti tra il pubblico”.

Cosa? La comunicazione è arrivata a tutti o no? O sono state invitate solo certe associazioni e certe altre no?

La realtà dei fatti è che nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta: nulla sul sito del Comune, nulla sulla pagina social del Comune ma solo qualche messaggio whatsapp mandato a caso. Qualche associazione si, qualche altra no.

Gabriella Leone

Una situazione che ha fatto imbufalire la consigliera di minoranza, Gabriella Leone.

“Questi - attacca - sono dilettanti allo sbaraglio. Se un’amministrazione pubblica decide di fare “sconti” sul prezzo del biglietto alle associazioni (che può anche essere una buona iniziativa) non lo fa mandando messaggi personali a qualcuno sottobanco, ma invia l’invito formalmente a tutte le associazioni. Non sono inviti ad una festa privata. Non si tratta di colpe sul successo o meno di uno spettacolo, ma della gestione della cosa pubblica dove tutti, in questo caso gli iscritti alle associazioni del territorio, devono avere uguali opportunità”.