Lo sai che la birra è un prodotto tipico del Piemonte?

"Esprimo il mio convinto appoggio alla decisione della Regione Piemonte di procedere al riconoscimento della denominazione 'Birra del Piemonte'. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela di una eccellenza del nostro territorio, un prodotto tipico di alta qualità che ha radici lontane, come recita la scheda tecnica redatta dal Settore di valorizzazione del sistema agroalimentare della Regione. Già nel 1877 infatti il Piemonte ospitava 32 birrifici, e sin da allora si evidenziavano l'utilizzo di produzioni locali di orzo, in particolare da Pinerolo, Susa e Saluzzo, e le coltivazioni di luppoli. In tutto il corso della storia la caratteristica fondamentale della birra 'made in Piemonte' però è stata la scuola artigianale' che sta dietro alla sua produzione. Un retaggio figlio della tradizione in forma di conoscenza, passata di generazione in generazione fino ad oggi".

E' quanto dichiara Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia.

La "Birra del Piemonte", qualche mese fa, ha ottenuto il marchio di tutela Pat - Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Il riconoscimento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

La proposta era stata ufficializzata la scorsa estate dal Consorzio di tutela e promozione della "Birra Origine Piemonte", costituito nel 2019, che riunisce 14 aziende, di cui otto in provincia di Cuneo.

"Eravamo partiti - spiega dei fondatori del sodalizio, Diego Botta - da una ricerca storica sulla produzione di birra nella nostra regione, le cui origini risalgono a fine Ottocento. I funzionari e i dirigenti della Regione, avvalendosi della consulenza dell'Università e di altri Enti, l'hanno valutata e integrata confermando le radici storico-culturali-produttive del prodotto". ll prossimo passo sarà la candidatura al marchio di tutela europeo Igp, Indicazione Geografica Protetta. In Italia, oltre al Piemonte, esistono altre tre denominazioni Pat per la birra, mentre non ci sono Igp.