Pecco Bagnaia all'XXL. Vandali in via Torino

Ancora vandali in centro città. E' successo intorno all'una di notte, proprio mentre in piazza XXL centinaia di ragazzi stavano aspettando il Re della moto "Pecco" Bagnaia. Di qua, in via Torino, un gruppo di ragazzini si divertivano a buttare giù i contenitori dell'immondizia. E uno, e due, e tre. Non contenti han pure preso a calci una catasta di cartone. COGLIONI!

Tutto è avvenuto mentre ancora in città c'era un mucchio di gente che passeggiava. Inutile star qui a sottolineare che se ci fosse stato aperto il negozio di Atik, vero presidio di legalità, tutto questo probabilmente non sarebbe successo o, comunque, sarebbe successo, decisamente più tardi.

