È finito l'amore: il Sindaco rischia di andare a casa!

"Questo provvedimento nasce del dialogo, la giunta l’ha messo in campo riprendendo ed estendendo le richieste raccolta tra i cittdini dal Pd”.

Firmato Renato Pittalis, Sindaco di Leinì che rompe con la sua maggioranza e con il suo capogruppo (i due si sarebbero mandati anche a quel paese nei mesi scorsi).

Il primo cittadino, quindi, come anche sul caso degli assorbenti nei bagni femminili delle scuole, sceglie di andare da “solo”.

Riconosce il lavoro fatto da un pezzo di opposizione, il Partito Democratico, e umilia nuovamente il suo capogruppo, quell’Enzo Navilli che aveva bocciato la proposta (bonus studio) presentata dal Partito Democratico qualche mese fa.

I consiglieri di maggioranza, infatti, all’epoca, si erano presentati in Consiglio con un’altra mozione (approvata, che riprendeva in parte le tesi del Pd) e avevano respinto la proposta dell’opposizione.

in foto: la prima è la mozione presentata a giugno dalla minoranza, in accordo con il Pd. La seconda è la mozione di Navilli e della maggioranza, copiata da quella della minoranza.

Già in quel momento, a dire il vero, il Sindaco aveva segnato una certa “distanza” con il suo capogruppo parlando di “bandierine politiche” che avevano impedito di arrivare ad un accordo e astenendosi sulla mozione della minoranza.

Le parole di oggi, però, segnano un ulteriore passo verso la rottura tra il primo cittadino e la sua maggioranza.

“Il contributo per il diritto allo studio è un segno tangibile di attenzione verso le famiglie e gli studenti leinicesi – commenta il Sindaco Renato Pittalis -, che la Giunta ha messo in campo riprendendo ed estendendo le richieste raccolte tra i cittadini dal PD di Leini. Ci tengo però a sottolineare che questo provvedimento nasce dal dialogo, ma parte da quello che per questa Amministrazione è un punto fermo, cioè sostenere gli studenti in generale e non solo quelli che prendono l’autobus per Torino. Insieme ai buoni spesa, per i quali la domanda si può presentare fino al 18 novembre, al blocco delle tariffe del teleriscaldamento, e ad altre iniziative in corso di definizione, si tratta di un importante ventaglio di azioni a favore delle famiglie leinicesi in questo momento di difficoltà”.

Dunque il Sindaco mette da parte la politica del “copia e incolla” e decide di riconoscere la bontà delle proposte fatte dall’opposizione.

Dimenticandosi, però, che l’esistenza di un bonus studio, a Leinì, si deve proprio alla mozione del suo capogruppo, Ezio Navilli.

A questo punto, con il venire meno, ormai ufficiale, del rapporto tra il Sindaco e il capogruppo ci si chiede come possa proseguire, serenamente, la “crociera” dell’amministrazione fino alle elezioni del 2024?

Le spaccature interne, infatti, ci sono e l’amministrazione, dunque, potrebbe anche finire la sua corsa prima del tempo.

Come funziona il bonus?

Fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la domanda per il contributo per il diritto allo studio del Comune di Leini per studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado fuori dal comune di Leini.

Per accedere al contributo è necessaria la residenza nel comune di Leini, ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente il beneficio, non superiore a 21 mila euro.

L’entità del contributo è definita secondo un criterio di progressività in base alle seguenti fasce Isee: da 0,00 a 11.000,00 euro: 250,00 euro; da 11.000,01 a 16.000,00: 125,00; da 16.000,01 a 21.000,00: 50 euro.

Il contributo sarà erogato a ristoro di costi sostenuti per: abbonamenti del trasporto pubblico; acquisto di materiale didattico, di libri di testo e/o eventuali dotazioni tecnologiche funzionali al diritto allo studio.

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi al contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili a bilancio, in base all’ordine di arrivo delle istanze pervenute.

La presentazione delle istanze da parte dei cittadini dovrà avvenire inviando istanza all’indirizzo di posta dirittoallostudio@comune.leini.to.it, secondo il modello disponibile sul sito istituzionale e corredato da un valido documento di identità.

Nella stesura della graduatoria comunale, in caso di equivalenza del valore Isee tra domande, si terrà conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare.