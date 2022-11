Da solidum alla solidarietà ed i soldi.

La parola solidarità deriva nientemeno che dal latino giuridico, per gli antichi romani pagare in solidum indicava l’obbligo contratto da una persona, appartenente a un gruppo di debitori, di pagare interamente il dovuto. La persona solidale era strettamente vincolata ad altri in un legame di interdipendenza. L’aggettivo solidus, da cui deriva il sostantivo solidum, aveva anche il significato di pieno, intero, oltre a quello di solido e robusto. Il pagamento “in solidum” era quindi un pagamento completo.

Ma dalla parola solidum deriva anche il lemma di soldo. Nella tarda antichità, intorno al IV secolo, il solidum era una moneta, in origine d’oro, il cui valore avrebbe dovuto mantenersi stabile e inalterato nel tempo. In seguito, nel Medioevo, si formarono eserciti di combattenti professionisti, che prestavano servizio dietro un pagamento chiamato soldo e divennero quindi noti come soldati.

Ma allora quando è nata la parola solidarietà nel significato che usiamo oggi?

Beh, dobbiamo arrivare alla Rivoluzione Francese, quando nel lontono 1789 la parola solidarité uscì dall’ambito giuridico ed economico in cui veniva usata e cominciò a indicare un atteggiamento di supporto, sostegno e vicinanza ai propri concittadini e connazionali. Con questo significato la parola solidarietà superò i confini francesi e si diffuse altrove, Italia compresa. Il significato di solidarietà si espanse ulteriormente fino ad abbracciare l’intero genere umano e tutte le persone in stato di bisogno senza distinzioni di nazionalità, sesso o religione.

Ma se ci pensiamo bene la solidarietà è una forma di sostegno reciproco che compatta il corpo sociale rendendolo più unito e resistente come le figure geometriche, dove ogni solido è costituito e sostenuto da tutte le sue componenti: nessun elemento è sospeso nel vuoto ma ogni faccia è collegata ad alle altre.

Oggi essere solidali vuole dire aiutare il prossimo, moralmente e materialmente, ed è sinonimo di fratellanza e amore verso gli altri; tutti questi sono ideali predicati dalla chiesa cristiana, ma che è bene diffondere anche tra chi non è credente o appartiene ad altre società ed etnie, poiché la solidarietà dovrebbe essere una presenza costante nel nostro carattere e nel nostro modo di fare.

Purtroppo nel mondo moderno la solidarietà è un valore che sta scomparendo, soppiantata da egoismo, competitività e altri atteggiamenti e sentimenti negativi, specialmente oggi dove dietro ad una tastiera di un computer ci sentiamo leoni, anzi meglio delle iene che sputano sentenze, e non capiscono che gli Amministratori pubblici di qualsiasi fede politica sono stati eletti per il servizio della Comunità, ma se su di loro vengono tutte le responsabilità, di questo passo più nessuno accetterà di ricoprire certi ruoli, forse questo è il primo passo verso la disgregazione della democrazia per arrivare alla tirannide? Mi auguro di no!