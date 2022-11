Fascisti o non fascisti, non si può impedire una manifestazione con la forza

"Gli esponenti del Fuan potranno essere dei fascisti, ma il punto non è questo: impedire con atti violenti una manifestazione regolarmente autorizzata è reato".

La procura di Torino interviene nella partita fra giovani di estrema destra e della galassia antagonista che agita da tempo l'università del capoluogo piemontese: il diritto di parola va rispettato.

L'occasione è un processo per gli incidenti che si verificarono il 13 e il 14 febbraio 2020.

Il pubblico ministero Enzo Bucarelli ha chiesto la condanna di 31 giovani di area autonoma e anarchica e, in particolare, ha proposto al tribunale di dichiarare colpevole di "violenza privata" chi tentò di scagliarsi contro un piccolo gruppo di attivisti dell'organizzazione studendesca Fuan per interrompere un volantinaggio al Campus Einaudi.

"Lungi da me entrare nella tenzone ideologica: qui si è cercato di non permettere ad altri di esprimere le loro opinioni"

I giudici si pronunceranno a dicembre.

La requisitoria del magistrato si è rivolta contro la trincea difensiva innalzata dagli imputati con l'aiuto di qualche testimone, tra cui un dirigente dell'Anpi torinese, intorno al concetto che il fascismo è vietato dalla Costituzione: "Lungi da me entrare nella tenzone ideologica: qui si è cercato di non permettere ad altri di esprimere le loro opinioni".

Il Fuan organizzò il volantinaggio per protesta contro un convegno (cui partecipò l'attore Moni Ovadia) dal titolo "Fascismo, colonialismo, foibe - L'uso politico della memoria per la manipolazione delle verità storiche".

In aula è stato detto che la decina di attivisti arrivò al Campus già scortata dalle forze dell'ordine.

"Niente di anomalo" secondo Bucarelli, per il quale la polizia organizza il servizio per garantire la sicurezza pubblica come ritiene opportuno. Quanto alle voci "sull'intenzione dei fascisti di fare irruzione nella sede del convegno", si trattò di "fantasie".

Negli scontri che ne seguirono alcuni agenti rimasero feriti e furono arrestati tre antagonisti.

Il giorno dopo i collettivi antifascisti organizzarono una manifestazione e un gruppo occupò la saletta dell'Ateneo riservata al Fuan.

Qualcuno fece sparire dei materiali guadagnandosi, al processo, l'accusa (più grave) di rapina.

Questo spiega la differenza nel calcolo delle condanne: dai quattro mesi ai due anni e otto mesi di carcere. In ogni caso il pm ha osservato che la mobilitazione degli antagonisti durante il volantinaggio "aveva una motivazione che, per quanto soggettiva, ha una sua valenza" e, per questo, ha proposto la concessione delle attenuanti generiche.