Covid, dimezzati i casi in una settimana in Piemonte!

Continua l'inversione di rotta dell'epidemia di Covid-19 in Italia.

Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sono infatti calati contagi, decessi e ricoveri ospedalieri.

Un trend che si conferma anche a livello mondiale, con la percentuale dei casi diminuita del 15% in sette giorni secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

I contagi, afferma Gimbe, scendono del 23,5%, i ricoveri del 6,3% e i decessi del 4,1% nella settimana 26 ottobre - 1 novembre, rispetto alla settimana precedente. Restano invece stabili le terapie intensive (232 contro 232).

Al 3 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 10,4% in area medica e del 2,4% in area critica. Il calo dei nuovi positivi, emerge inoltre dal monitoraggio, riguarda tutte le Regioni, dal -10,2% della Basilicata al -46,8% del Piemonte.

Sul fronte dei vaccini, sono 12,8 milioni le persone ancora senza la quarta dose. Intanto, l'Agenzia europea del farmaco ha oggi raccomandato di autorizzare il vaccino anti-Covid VidPrevtyn Beta di Sanofi come richiamo negli adulti precedentemente vaccinati con mRna. L'inversione di trend si evidenzia anche a livello mondiale.

Il numero di nuovi casi settimanali è diminuito infatti del 15% nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre rispetto alla settimana precedente, afferma l'Oms, con oltre 2,1 mln di nuovi casi segnalati. Ed il numero di nuovi decessi settimanali è diminuito del 10% in 7 giorni.

Rispetto alla gestione di questa nuova fase post-pandemia in Italia, è critico il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta: "La pubblicazione dei dati a cadenza settimanale rappresenta un ulteriore tassello della strategia oscurantista del Governo nella gestione della pandemia: dal reintegro anticipato dei sanitari non vaccinati al 'ritiro' della circolare del Ministero sul piano di preparazione per la stagione autunno-inverno, al silenzio assordante sulla campagna vaccinale. Una strategia - sostiene - all'insegna della discontinuità politica che risulta in netto contrasto con le raccomandazioni delle autorità internazionali di sanità pubblica che invitano tutti i Paesi ad essere preparati a nuove ondate pandemiche".

Di parere diverso il virologo Matteo Bassetti, che invita invece il ministro della Salute ad "ascoltare gli esperti di questo settore e cambiare norme non più idonee, come l'isolamento dei positivi".

A questo proposito, il direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha sottolineato che "la fine dell'isolamento per i positivi al Covid è una cosa che è in discussione, so che se ne sta parlando".

Qualche segnale di preoccupazione arriva però dalla comunità scientifica rispetto all'emergere di nuove varianti come la XBB, o Gryphon, considerata la più capace di eludere gli anticorpi.

Preoccupa inoltre un nuovo studio sugli esiti delle reinfezioni condotto dalla Washington University School of Medicine in St. Louis e pubblicato sulla rivista Nature Medicine: "Le infezioni ripetute da SarsCoV2 - rileva la ricerca - aumentano il rischio di danni d'organo, raddoppiano il rischio di morte e triplicano quello di ricovero ospedaliero".

Pronto Soccorso in epoca Covid

Intanto, peggiora la situazione negli ospedali pubblici nel nostro Paese: nel 2021 hanno perso quasi 3mila medici per dimissioni volontarie e circa 2mila tra infermieri e operatori sociosanitari, denuncia la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

"La pandemia da Covid ha solo fatto da innesco al fenomeno delle 'grandi dimissioni' in sanità, peggiorando le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali, già difficili a causa della mancanza del turn over e degli organici assottigliati" afferma il presidente Giovanni Migliore.