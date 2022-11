"Il Pd è morto! S'inventa pure la 'cittadinanza onoraria simbolica' a chi avrebbe bisogno di quella vera..."

Quattro chiacchiere con l'ex sindaco di Chivasso ed onorevole Renato Cambursano sulla situazione della sinistra. Nazionale e locale...

Renato Cambursano, secondo i sondaggi, il Pd è in caduta libera. Come farà a fermare la deriva senza essere fagocitato da Conte?

Il Pd è morto! E lo dico senza cattiveria. Il Pd è il passato. Non si riprenderà più. Farà la fine del partito socialista francese. Tra l’offerta di sinistra populista, sovranista e assistenzialista di Conte e la proposta riformista di Renzi e Calenda, lo spazio per il Pd non c’è più! Il partito contiano rinasce ogni giorno come se il passato non esistesse: ha votato sempre a favore dell’invio di armi all’Ucraina e ora dice di essere contrario; ha votato a favore dei blocchi navali proposti da Salvini e ora afferma il contrario, anche se con un certo imbarazzo!

Il Pd si sta consegnando a Conte che ha votato la sfiducia a Draghi facendolo dimettere e si oppone alla Moratti candidata da Calenda alla Presidenza della Regione Lombardia. Auguri! Se il Pd non prende coscienza del disastro nel quale è finito, non c’è alcuna speranza. Per risponderti meglio, faccio mie le considerazioni di Arturo Parisi, quando dice che “Nessuno cerca terapie per malattie che non riconosce di avere. Basterebbe che ripassasse i dati elettorali. I numeri veri. Scoprirebbe che su 100 voti raccolti nel 2008 alla sua nascita, il 25 settembre gliene sono rimasti 44. Se continua così, in poco tempo potrebbe scoprire che su 3 voti glien’è rimasto soltanto uno.

Renato Cambursano, ex sindaco di Chivasso e parlamentare

Cambursano, cosa ne pensi delle due manifestazioni, che si sono tenute domenica scorsa, sulla guerra?

A quella manifestazione di Roma “PACIFINTA”, Giuseppe Conte è stato acclamato ed Enrico Letta si è dovuto nascondere. Lì si è visto che l’egemonia dei 5 Stelle sul Pd si è già realizzata.

Il Pd non ha avuto la forza di dissociarsi o di distinguersi nitidamente dalla manifestazione romana. Non lo ha fatto. E come avrebbe potuto d’altra parte resistere se a premessa, condizione e centro del ricongiungimento ri-costituente del partito predicato da Letta sta il ritrovamento con i già scissionisti di Art. 1 di Bersani e D’Alema a loro volta collegati con Conte? Che sostengono appunto la linea opposta.

Senza contare la galassia che fa riferimento alla Comunità di S. Egidio che con il nome di DemoS ha condiviso con Letta e Art. 1 la sconfitta alle elezioni. Quella manifestazione pur riconoscendo che c’è un aggressore e un aggredito ha puntato ad invitare il secondo a darsi una calmata per non costringere il ‘povero’ Putin a continuare a minacciare l’atomica.

Della manifestazione milanese invece?

La manifestazione di Milano con Carlo Calenda e Letizia Moratti è stata una iniziativa con una piattaforma inequivoca: sostegno concreto a Kiev per ottenere il ritiro dei russi dal Paese occupato. Una linea coerente con l’occidente democratico e perfettamente in linea con le scelte del governo Draghi, una linea fatta propria da Meloni e abbandonata dal Pd. Ti sembra normale?

Non ne uscirà. Sarà la guerra a costringere ognuno a una chiara scelta di campo. Come dimenticare che nell’ottobre del 1939, all’indomani dell’invasione di Hitler della Polonia, alla domanda della Gallup – che non è nota marca di panettone, ma una società di consulenza e di sondaggi! - sull’eventualità di un intervento degli Stati Uniti, gli americani risposero al 71% con un sonoro NO! E sappiamo come si sono poi messe le cose…! Lo stesso No che ha unito i partecipanti alla manifestazione romana di domenica scorsa, non per gridare, come cinquant’anni fa “Putin go home”, ma per invitare l’Ucraina a non alimentare con il suo atteggiamento ‘irresponsabile’ l’esclation, e i governi occidentali, a cominciare dal nostro, a non sostenerla su questa linea. L’Unica linea che mantenendo un ancorché precario equilibrio consente oggi di parlare di negoziato e di ragionare sulla pace che tutti auspichiamo.

Alla sinistra rimane la difesa dei diritti civili. Non credi che questa possa essere la nuova frontiera?

La sinistra crede che questa battaglia possa appassionare le schiere degli emarginati e degli sfruttati, ma loro rispondono mandandola a quel paese. E giustamente, visto che non li ha mai protetti. La Destra riesce a presidiare meglio i territori della marginalità. Oggi la sinistra è l’establishment. La povera gente vota a destra. Prendi, per esempio, a Chivasso.

Claudio Castello, sindaco di Chivasso

Nel prossimo Consiglio Comunale c’è un ordine del giorno con il quale la sinistra vuole assegnare la “cittadinanza simbolica onoraria” ai minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti, o nati all’estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico. Che grande idea! Mi domando: cosa se ne fanno i minori stranieri di una cittadinanza onoraria simbolica? Nulla! Vogliono semmai la cittadinanza vera, ma allora perché il Pd e i 5 Stelle, quando erano al Governo insieme, non hanno approvato una legge in tal senso? Eccoci alla presa in giro.