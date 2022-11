Studenti al freddo a Settimo Torinese, a Collegno e un po' ovunque. Impianti scassati e temperature troppo basse

Alla primaria Morante al civico 32 di via Cascina Nuova a Settimo Torinese, questa mattina i bambini sono rimasti al freddo. Un freddo cane. Un freddo che entra nelle ossa e che ti fa battere i denti. Protestano i genitori, ma è "mal comune mezzo gaudio".

Da quando le temperature si sono abbassate, infatti, si vedono oramai, incredibile ma vero, solo più studenti con il cappotto in aula. Non è un bel vedere ma tant'è! In alcuni casi è colpa di quel "19 gradi" imposto dalle direttive, in altri c'è proprio un problema degli impianti ed è incredibile che ci sia considerando che siamo a novembre e le Amministrazioni pubbliche hanno avuto tutta l'estate per metterli a posto. Morale? In molti in questi giorni stan puntando il dito su Comuni, sindaci e Città Metropolitana.

“Gli impianti di riscaldamento nelle scuole sono stati regolarmente avviati, sulla base delle ordinanze dei vari Comuni in cui hanno sede gli istitutidi competenza della Città Metropolitana di Torino - commentano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, delegato ai lavori pubblici, gare e contratti, e la Consigliera metropolitana Caterina Greco, delegata al bilancio, all’istruzione, al sistema educativo e alla rete scolastica.

La consigliera delegata al bilancio e all'istruzione di Città Metropolitana Caterina Greco

“In qualche impianto, ad esempio nella sede dell’istituto Curie-Levi di Collegno e in quella del Liceo Einstein c'è stato qualche problema tecnico, che è stato risolto. - assicurano il Vicesindaco Suppo e la Consigliera Greco - In qualche caso sporadico il servizio di riscaldamento non è ancora totalmente operativo a causa di ritardi sui lavori di riqualificazione delle centrali termiche, dovuti ai problemi di approvvigionamento dei materiali sul mercato, con il mancato rispetto delle tempistiche concordate al momento dell'ordine dei materiali stessi. In queste situazioni, le autonomie scolastiche sono state preventivamente avvisate dei possibili disagi che si sarebbero potuti verificare”.

"In alcune situazioni in cui sono state verificate le temperature i valori sono risultati al di sopra del target di riferimento, nonostante le segnalazioni dell'utenza. Il settaggio a 19 gradi comporta che gli impianti si spengano in maniera autonoma al raggiungimento del valore, sulla base delle condizioni atmosferiche esterne."

I tecnici della Direzione Edilizia Scolastica della Città Metropolitana spiegano che "al di là dei normali assestamenti dei settaggi che sono necessari al momento dell'avvio della stagione di riscaldamento, è indubbio che la riduzione della temperatura di riferimento a 19 gradi comporta una diversa percezione del livello di comfort termico...".

"In ogni caso - conclude Città Metropolitana - dal momento che alcune verifiche hanno rilevato temperature inferiori al valore minimo di riferimento e tenuto conto del brusco abbassamento delle temperature esterne, sono in corso le verifichepuntuali, tramite i sistemi di regolazione a distanza e mediante sopralluoghi sul posto, al fine di garantire i valori previsti. Inoltre, la ditta che ha in gestione il servizio di riscaldamento per conto della Città Metropolitana gestione prolungherà dove necessario gli orari di accensione, in modo da assicurare adeguato livello di confort, nell'ambito dei limiti di orario imposti dalla legislazione vigente...".

Domanda.... Siamo così sicuri che i 19 gradi siano sufficienti in un ambiente in cui si sta seduti?

Altro appunto su Settimo Torinese. Trattandosi di una primaria tutta la competenza è dell'Amministrazione comunale settimese....