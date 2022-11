Cellulari e i tumori: c'è un collegamento. Inail condannata a pagare

Ha usato il telefonino in media due ore e mezza tutti i giorni, per 13 anni, in sostanza circa 10.000 ore, per motivi di lavoro. M.N., classe 1959, affetto da un tumore benigno intracranico ha chiesto all'Inail il riconoscimento di una rendita da malattia professionale e la Corte d'Appello di Torino gli dato ragione, in quanto esiste "un'elevata probabilità" che a causare il tumore sia stato proprio il cellulare.

Era diventato sordo all’orecchio destro e per questo appoggiava il telefonino all’orecchio sinistro. Poi, nel 2009, ha scoperto di avere un tumore, un neurinoma del nervo acustico, proprio sul lato sinistro della testa, e ha perso definitivamente l’udito.

Oggi è in pensione, ma tra il 1995 e il 2008 ha lavorato come tecnico specializzato alla Cogne Acciai Speciali, un'azienda valdostana e per più di 10 mila ore ha usato il telefonino con tecnologia Etacs e Gsm. Un utilizzo che ha causato un tumore benigno intracranico e una conseguente, secondo referto medico, "sordità sinistra, paresi del nervo facciale, disturbo dell'equilibrio e sindrome depressiva".

L'uomo nel 2017 si era già rivolto al Tribunale di Aosta che aveva riconosciuto il nesso causale tra l'utilizzo del cellulare e l'insorgenza del neurinoma del nervo acustico. La sentenza di primo grado aveva stabilito una rendita di circa 350 euro al mese, ma l'Inail aveva fatto ricorso in appello chiedendo una nuova consulenza. La Corte d'Appello di Torino ha così nominato come consulente il professore Roberto Albera, ordinario di Otorinolaringoiatra dell'Università di Torino, il quale ha confermato che "esiste un'elevata probabilità che fu il cellulare a causare il tumore anche in relazione all'esclusione dell'intervento di fattori causali alternativi".

Albera afferma che "appare ben evidente che al momento l'etiologia del neurinoma dell'acustico non è conosciuta ma che tra i fattori concasuali vi sia l'esposizione a radiofrequenze se la dose espositiva è stata di sufficiente entità".

Sentenza di primo grado confermata dunque, e il 63enne, assistito dagli avvocati Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Jacopo Giunta dello Studio Ambrosio & Commodo, potrà avere la rendita mensile. Per il momento l'Inail non ha presentato ricorso. "Si tratta di una sentenza scritta da scienziati fra scienziati, in cui il ruolo dei giuristi è stato marginale - spiega l'avvocato Bertone - che dimostra che le radiofrequenze possono causare tumore".

"Le radiofrequenze, infatti, a differenza dello scarico di un motore diesel che si percepisce con l'olfatto o della lama di un coltello che si percepisce con il tatto, si percepiscono solo con i rilevatori elettrici. I wi.fi, le cosiddette 'saponette', gli 'hotspot' emettono e ricevono tutte radiofrequenze. La distanza resta dunque il miglior alleato e non andrebbero mai tenuti a contatto con il corpo", concludono i legali.

La storia di Roberto Romeo

Romeo con i legali Bertone a sinistra e Ambrosio

Una storia che assomiglia a quella di Roberto Romeo, residente a Leini e dipendente Telecom, a cui, nel 2010, era stato diagnosticato un neurinoma dell’acustico all’orecchio destro. Il danno oncologico era stato causato dalla prolungata esposizione lavorativa alle frequenze emesse dal telefonino: a stabilirlo era stata una sentenza di primo grado, del 30 marzo 2017, del Tribunale di Ivrea, che aveva condannato l’Inail a corrispondergli una rendita vitalizia da malattia professionale. Secondo quanto ricostruito nel ricorso, Romeo aveva utilizzato per 15 anni, almeno 4 ore al giorno, quindi per oltre 12mila ore complessive, il cellulare: sempre senza auricolare, sempre all’orecchio destro. Questo gli ha causato gravi e irreversibili menomazioni.

Per i giudici di secondo grado, che avevano confermato la sentenza pronunciata nel 2017 dal tribunale di Ivrea, c’era un nesso di causa-effetto tra quel tumore al cervello - benigno ma invalidante - e l’abuso del cellulare. Confermata dunque la condanna nei confronti dell’Inail, che avrebbe dovuto corrispondere all’uomo una rendita vitalizia da malattia professionale, con una decisione destinata a riaprire la discussione sulle conseguenze dell’eccessiva esposizione alle onde elettromagnetiche.

“Basta usare il cellulare trenta minuti al giorno per otto anni per essere a rischio”, sostennero gli avvocati torinesi Stefano Bertone e Renato Ambrosio, dello studio Ambrosio&Commodo.

“La nostra è una battaglia di sensibilizzazione - aggiungevano - manca informazione, eppure è una questione che interessa la salute dei cittadini”.

Un rapporto su ‘Esposizione a radiofrequenze e tumori’ curato dall' Istituto superiore di sanità, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea - il più recente studio sul tema - era però di ben altro avviso. "Non ci sono al momento, dopo 20 anni di studi, prove scientifiche sul nesso tra l’uso del cellulare e l’insorgenza di tumori - recitava - L’uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di 10 anni non è infatti associato all’incremento del rischio di tumori maligni (glioma) o benigni (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari)."

La Corte d’Appello di Torino, sulla base di nuove perizie medico tecniche, scriveva invece che ci sono “solidi elementi per affermare un ruolo causale tra l’esposizione dell’appellato alle radiofrequenze da telefono cellulare e la malattia insorta”.

In sintesi: Romeo si era ammalato per colpa del tempo passato al telefonino.

“Ci auguriamo che questa decisione spinga anche i genitori - era l’auspicio dei legali - a riconsiderare il loro rapporto e soprattutto quello dei loro figli con i dispositivi mobili”.

Un nuovo Romeo.

Da quando ha scoperto il tumore, l’uomo gira l’Italia da Nord a Sud e organizza incontri nelle scuole e negli uffici per discutere il problema. “Questa sentenza promuove l’informazione sui rischi del cellulare, è un incentivo importante - sosteneva nel 2020 - Ma non è abbastanza. Lo Stato dovrebbe informare i cittadini, come con le sigarette. Invece, nelle pubblicità, si vedono sempre più bambini con i telefonini in mano. Non si tratta di una questione educativa, ma di salute. Una volta c’era il telefono via cavo. Più scomodo, certo. Ma non ha mai ucciso nessuno”.

Lo studio di Arpa e ISS

Cellulari e tumori, 20 anni di studio, nessuna conferma. La ricerca continua Non ci sono al momento, dopo 20 anni di studi, prove scientifiche sul nesso tra l’uso del cellulare e l’insorgenza di tumori. L’uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di 10 anni, non è infatti associato all’incremento del rischio di tumori maligni (glioma) o benigni (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari) secondo quanto emerso dall’ultimo Rapporto Istisan ‘Esposizione a radiofrequenze e tumori’ curato da Istituto superiore di sanità (Iss), Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea.

I dati attuali, tuttavia, si precisa nello studio Iss, “non consentono valutazioni accurate del rischio dei tumori intracranici e mancano dati sugli effetti a lungo termine dell’uso del cellulare iniziato durante l’infanzia”.

In base alle evidenze epidemiologiche attuali, spiegano i ricercatori nel Rapporto, “l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle Radiofrequenze durante le chiamate vocali. La meta-analisi dei numerosi studi pubblicati nel periodo 1999-2017 non rileva, infatti, incrementi dei rischi”.

Anche rispetto alla valutazione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Onu nel 2011 - che ha classificato le Radiofrequenze nel gruppo 2B (“possibili cancerogeni”) - le stime di rischio considerate in questa meta-analisi, si precisa nel Rapporto, “sono più numerose e più precise”.

Sempre nel Rapporto Iss, gli esperti affermano inoltre che “i notevoli eccessi di rischio osservati in alcuni studi non sono coerenti con l’andamento temporale dei tassi d’incidenza dei tumori cerebrali che, a quasi 30 anni dall’introduzione dei cellulari, non hanno risentito del rapido e notevole aumento della prevalenza di esposizione”.

Tuttavia, attualmente “sono in corso ulteriori studi orientati a chiarire le residue incertezze riguardo ai tumori a più lenta crescita e all’uso del cellulare iniziato durante l’infanzia”.

Nel rapporto si evidenzia pure che “l’ipotesi di un’associazione tra Radiofrequenze emesse da antenne radiotelevisive e incidenza di leucemia infantile, suggerita da alcune analisi di correlazione geografica, non appare confermata dagli studi epidemiologici con dati individuali e stime di esposizione”.

La questione resta però dibattuta e nel gennaio 2019 il Tar del Lazio ha stabilito, accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall’Associazione per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog, che i ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione devono adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi a un loro uso improprio.

La sentenza stabiliva anche che tale campagna informativa dovesse essere attuata “entro sei mesi”. Sulla questione dell’uso di questi dispositivi si è espressa con un ‘position paper’ anche la Società Italiana di Pediatria.

Il consiglio è di evitare l’esposizione prolungata, anche se in questo caso, più che i rischi legati alle radiazioni, sulla raccomandazione pesano quelli, invece già accertati, per lo sviluppo cognitivo, il sonno e il metabolismo.