Insultata Laura Boldrini. Il femminile di "zoccolo duro della sinistra"

L'Associazione Asti Pride ha chiesto le dimissioni del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Roberto Venturini per un post, pubblicato il 26 ottobre, nel quale, commentando le parole dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini ("Siamo lo zoccolo duro della sinistra"), ha scritto "quando le conviene parlare al maschile...".

Per Asti Pride si tratta di "allusioni talmente 'basse' da essere difficilmente commentabili, emblema di una cultura intrisa del più bieco maschilismo e simbolo di quel patriarcato tossico che genera violenza sia fisica che psicologica verso il genere femminile e non solo. Parole vergognose - continuano Asti Pride - che arrivano da un membro del consiglio comunale eletto nelle liste di Fratelli di Italia, il partito che esprime "LA" Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, che nel discorso di insediamento ha ricordato come sia ancora difficile e raro per una donna raggiungere posizioni di grande responsabilità nella politica e nella società".

L'Associazione Asti Pride chiede "le dimissioni di Roberto Venturini da tutti gli incarichi politici ora ricoperti nonché da membro del consiglio comunale. Chiediamo altresì al sindaco Rasero, a tutta la giunta ed ai rappresentanti della maggioranza politica di prendere posizioni forti, ufficiali e pubbliche contro tali scellerate dichiarazioni".