I Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, nell’ambito del progetto Tre Terre Canavesane, tornano a proporre per il secondo anno un evento coordinato che intende presentare appuntamenti per dare vita alle serate estive nel solco della musica, dello spettacolo, del cinema e del territorio. Dopo il periodo di chiusura per la pandemia si vuole insomma invitare i cittadini a tornare nelle piazze per vivere il paese, anche se sempre rispettando le norme e le distanze di sicurezza, rimanendo dunque distanti, ma al tempo stesso godendo gli istanti di questa estate 2021.

Con questo intento viene proposto “Estate d’istanti” che nel 2021 raggruppa più di 30 appuntamenti tra musica, danza, cinema, parole e territorio.

Le serate si svolgeranno in piazza Ippolito Sangiorgio e sotto l’Ala a San Giorgio Canavese, in piazza Castello ad Agliè, nella Rotonda Antonelliana e nel Centro Storico di Castellamonte con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le location o gli eventuali spostamenti saranno comunicati sulle pagine Facebook e Instagram dei comuni e delle Tre Terre Canavesane.

Agliè, Mogol racconta Mogol

Giovedì 19 agosto alle ore 21 in Piazza Castello ad Agliè “Mogol racconta Mogol 2.0 – Canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi” Con la partecipazione di: Mogol (voce narrante), Monia Angeli (voce), Stefano Nanni (pianoforte), Riccardo Cesari (chitarra e voce). Lo spettacolo unisce alle canzoni di Lucio Battisti e Mogol una narrazione appassionata del grande Giulio Rapetti Mogol su Canzoni, Arte e Talento. Sarà lo stesso Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale con Lucio Battisti. Nel repertorio brani quali «Mi ritorni in mente», oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali «Anche per te», «La canzone del sole», «Fiori rosa, fiori di pesco», «29 settembre», «Emozioni», «Io vivrò», «Mi ritorni in mente», «Con il nastro rosa», «Sì, viaggiare», «Insieme a te sto bene», «La collina dei ciliegi» e «Pensieri e parole», arrivando al periodo Mina, Cocciante, Celentano, Mango, Morandi e ai ruggenti anni ‘60. Mogol racconterà segreti, confessioni e aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.

Agliè, Storie dei cinema

Martedì 20 agosto nell’ambito di “Cinema al Castello” presso i Giardini del Castello Ducale di Agliè verrà proposta una serata a ingresso gratuito, realizzata in collaborazione con Piemonte Movie e G local film festival, con la proiezione di “Manuale di Storie dei cinema” alla quale parteciperanno gli autori, Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli. li film è il racconto, tra documentario e commedia, delle sale cinematografiche torinesi dall’avvento del cinematografo Lumière alla fine dell’Ottocento fino alle prospettive dello spettatore del futuro. Un’occasione, proprio nei giorni in cui prenderà il via la nuova stagione cinematografica 2021-2022, per una riflessione sull’identità e il valore della sala cinematografica.

Castellamonte, musica classica

Sabato 21 agosto alle ore 21.00 presso la Rotonda Antonelliana di Castellamonte Concerto di musica classica con Orchestra Melos Filarmonica in occasione dell’inaugurazione della 60° Mostra della Ceramica – Ceramics in love Three (dal 21 agosto al 12 settembre) presso Rotonda Antonelliana, Palazzo Botton, Centro Congressi Martinetti e Centro Ceramico Fornace Pagliero – Eccellenze ceramiche di 120 artisti da 27 nazioni

Agliè, A song for you

Venerdì 27 agosto alle ore 21 in Piazza Castello ad Agliè “A song for you” concerto jazz con Roberta Bacciolo (voce) Silvano Borgatta (pianoforte) Luigi Venegoni (chitarra) Gianpaolo Petrini (batteria) Il repertorio comprende jazz standards, brani rock e pop, brani soul e rhythm and blues tratti dalla più affascinante storia musicale degli ultimi cinquant’anni. Ad interpretarli alcuni dei più importanti interpreti della musica torinese quali Borgatta, Venegoni e Petrini, accompagnati dalla bella voce di Roberta Bacciolo.

Agliè, Vivaldi

Sabato 28 agosto ad Agliè “Evento di gala della VI edizione della settimana vivaldiana nazionale 2021” alle ore 18 presso il Salone San Massimo del Castello ducale presentazione del volume “Armonie della natura e umane passioni. Antonio Vivaldi. Concerti, sinfonie e sonate a programma” curato da Roberto Allegro e Vittoria Aicardi; alle ore 21 in Piazza Castello: concerto “Omaggio a Vivaldi” dell’Orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi” Direttore al cembalo: Roberto Allegro. In caso di maltempo il concerto avverrà all’interno del castello ducale fino ad esaurimento posti.

Castellamonte, Mercato Crocetta

Domenica 29 agosto tutto il giorno presso il Centro Storico di Castellamonte il popolare Mercato della Crocetta

Castellamonte, Armonies Ensemble

Venerdì 3 settembre alle ore 21.00 presso Chiesa di San Rocco di Castellamonte Concerto Armonies Ensemble concerto di Renzo Olivetto Baudino (tromba), Paolo Bellino (organo e tastiere), Luca Sartor (tuba e trombone), accompagnati dalla voce di Gualtiero Gianola

Castellamonte, artisti di strada

Sabato 4 settembre dalle ore 21 presso il Ex Caricatore zona stazione di Castellamonte, Festival degli Artisti di Strada, tra musica, giocoleria e teatro di strada.

Castellaonte, Mangiar per Vie

Domenica 5 settembre tutto il giorno presso il Centro Storico di Castellamonte “Mangiar per Vie”. Evento nel quale tutto il centro della città della ceramica si trasformerà in un grande ristorante di street food all’aperto dove degustare le eccellenze della cucina canavesana e non solo…

Castellamonte, Concerto CRI

Domenica 12 settembre alle ore 21 presso la Rotonda Antonelliana di Castellamonte concerto della Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana – diretta dal Maestro Giuseppe Cortese a chiusura della 60° Mostra della Ceramica.

