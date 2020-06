Nell’AslTo4 qualcuno continua a spostare la soglia del ridicolo

Dev’esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo. Lo diceva Flaiano e ne sanno qualcosa i vertici dell’AslTo4 che, da quanto ci è stato riferito, avrebbero cazziato le oss e le infermiere dell’ospedale di Lanzo macchiatesi indebitamente del peccato dei peccati. Quale? Diffondere un video in cui festeggiano, bardate di mascherine e dpi (ora ci sono), la dimissione dell’ultimo paziente dal reparto Covid. Un piccolo momento di leggerezza, dopo un’estenuante battaglia lunga due mesi e mezzo, da condividere doverosamente con la comunità di cittadini per i quali si sono date da fare fino allo stremo con l’obiettivo di salvare una, due, dieci, cento vite. Sì insomma una scenetta gioiosa e divertente, come ne abbiamo viste in tutta Italia ma non qui, nell’AslTo4, l’Asl dei paradossi, dove la felicità va razionata e certo non condivisa con i cittadini, chissà per quale maschera di serietà professionale da tenere addosso. Nel video infermiere ed Oss cantano, ballano, si divertono e lo fanno con la leggerezza della tempesta finita. Intonano “We are the champions” dei Queen e per una volta si sentono davvero campionesse, poiché lo sono. Invece no, niente da fare, devono beccarsi pure la reprimenda di una direzione che invece di occuparsi di video che danno lustro all’operato di medici, infermieri ed Oss – peraltro omaggiati da tutti i commentatori social – dovrebbe preoccuparsi delle scelte inefficienti che hanno portato l’ospedale di Ciriè a finire nei servizi del Tg1 e l’ospedale di Lanzo ad infettarsi come un lazzaretto benché dovesse rimanere Covid Free. Qui la reprimenda non la facciamo.

Non siamo neanche più liberi di festeggiare quando la gente smette di tirare le cuoia.

