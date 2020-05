Nella vita la speranza è un fuoco che mi mette le ali.

Se penso alla speranza, se cerco che cosa è nell’essenza, per prima cosa mi viene in mente l’istinto della conservazione e della sopravvivenza, la sua necessità che è insita in tutti gli esseri viventi. Chi si suicida, lo fa perché si scontra con quell’istinto. Ne ha avuto tagliata la strada, in qualunque modo ciò sia successo. La speranza è dunque una cosa animale, ma ha le ali. Perciò nell’anima degli esseri umani, nella nostra storia, ed è il fondamento della visione ideale della vita, sia di quella terrena, sia di quella affidata alla sopravvivenza dopo la morte. È qualcosa di alato come l’anima, psiche, e quelle ali non accettano di poter battere in modo limitato. Se leggo Omero, leggo che tutto si può accettare nella vita. Leggo che Achille, che per la sua sorte sventurata nulla accetta di ciò che contrasta con l’areté, nell’Ade confessa a Ulisse che preferirebbe essere l’infimo servo di un bifolco che campa alla giornata, piuttosto che il re nel regno dei morti. Teti, sua madre, la prima dea vittima degli dèi che ne temono la potenza ed è costretta a sposare il mortale Peleo, vorrebbe battezzare il figlio con il fuoco segno dello spirito, ma ne viene impedita dallo sposo. Perciò viene detta madre delle lacrime, insomma una pre- madre dolorosa, una pre¬Maria che rappresenta il culmine dell’impotenza degli uomini, ma anche degli dèi, nei confronti della morte. Credo, mia opinione personale che filantropia degli antichi greci risalga sempre alla stessa radice della speranza, una cosa sola con psiche. Essi la rappresentarono attraverso la pietà di Prometeo, e a quel suo fuoco rubato agli dèi tutti gli uomini si sono riscaldati fino ad ora. La speranza si muove con l’idea dentro di noi con tre aspirazioni tra di loro collegate, sopravvivenza, felicità, immortalità, e con questo fuoco nell’animo che ogni giorno mi incammino nel quotidiano sentiero.

Favria, 6.05.2020 Giorgio Cortese

