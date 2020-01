Nella vita.

Nella vita non dobbiamo vivere immaginando problemi che non ci sono ne ci saranno. Godiamo il presente, e assaporiamo ogni istante la vita cercando tra le pieghe della giornata nelle piccole cose sempre la felicità invece dell’angoscia. E poi quando si presenta un problema reale allora cerchiamo di risolverlo sempre con buon senso. Mi domando perché perdere istanti di vita per qualcosa che non esiste?

Favria, 26.01.2020 Giorgio Cortese

Questo mondo attuale non mi piace, sta diventando sempre di più un mare di indifferenza e razzismo, nulla per cui essere orgoglioso.

