Nella memoria di un bambino

Ne aveva scritto Ippolito Nievo nel suo romanzo storico (pubblicato postumo nel 1867) “Le confessioni di un italiano” (inizialmente titolato “Le confessioni di un ottuagenario“).

Naturalmente io non ne sapevo nulla; come avrei potuto? Avevo solo cinque anni. Fu a questa giovanissima età che vidi degli “Schiavoni”, nella loro forma più concreta e sofferente, però anche di questo non avevo coscienza… Ma andiamo per ordine.

Con schiavoni, dal latino medievale “sclavus” si definivano i prigionieri di guerra slavi (da cui anche “schiavo”) che abitavano le coste e l’entroterra dell’Adriatico orientale, area un tempo nota come “Schiavonia”, dunque essenzialmente le genti di lingua serbo-croata.

Nel Medioevo e nei secoli successivi vi furono numerosi insediamenti di “schiavoni” in Italia (non ancora tale), con la creazione di varie Confraternite religiose. Fiorirono soprattutto in epoca successiva all’avanzata ottomana nei Balcani, quando frequenti erano le emigrazioni di Slavi balcanici, soprattutto dalmati, verso l’Italia. Nascevano come associazioni volte a garantire assistenza ai propri connazionali.

Nella Serenissima Repubblica gli Schiavoni erano inquadrati nel dominio veneziano in Reggimenti che servivano nella flotta, con l’obbligo di fornire un dato numero di galee allo Stato e contingenti di truppe. Per la loro fedeltà e dedizione erano considerati i fedelissimi di San Marco.

Anni dopo il professor Clapis, leggendoci ad alta voce pagine del Nievo, evidenziava l’alta statura, la potenza fisica, la fedeltà e l’indole guerresca di tali individui. Però, ripeto, io non sapevo nulla: avevo solo cinque anni. Eppure vidi, un giorno, apparire degli Schiavoni. Come fu? Era uno zio di mia mamma, con la sua famiglia, esule da Pola. La mia famiglia materna aveva radici a Lubiana, e i suoi rami s’erano estesi alla penisola d’Istria.

Si materializzarono improvvisamente (io non conoscevo gli antefatti) di fronte ad un bambino, ed erano alti, forti, portavano sentori di mare, accenti inconsueti, usi e costumi italiani però diversi. Erano esuli da una patria divenuta improvvisamente ostile, che cercavano nella stessa patria, solo più ad ovest, un luogo in cui vivere, privi di ogni cosa.

Non avvertii il loro dolore per aver perso tutto (come avrei potuto? Avevo solo cinque anni), anzi, fui felice di quella novità. Quei nuovi zii erano simpatici, il cugino mi confezionò con penne di gallina e carta un copricapo da pellerossa, per consolarmi di una ferita alla mano.

Restarono per un po’ con la nonna, poi riuscirono con volontà e determinazione a costruirsi una nuova e florida vita. Altri, meno fortunati, vissero per anni in campi profughi ricavati dai lager fascisti come la Risiera di San Sabba, praticamente ignorati dal governo italiano per non imbarazzare quello jugoslavo (cuscinetto fra noi e l’Unione Sovietica) e disprezzati dagli italiani che, dopo esser stati fascisti per vent’anni, ora accusavano quegli infelici della stessa colpa (talvolta a ragione, spesso a torto). Le ferite della guerra durarono a lungo…

Ora Pola è un insieme di discoteche e spiagge turistiche, ed i vecchi che avrebbero potuto ricordare non ci sono più. Vidi per la prima volta questa città accompagnando mia mamma a trovare l’ultimo della famiglia rimasto lì: una casetta povera, uno scorcio di mare, una macchia di ginestre, un minuscolo pergolato d’uva…

Questa fu la tragedia degli esuli slavi nella memoria di un bambino.

