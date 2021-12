VERCELLESE. Nel corso della settimana dal 13 al 19 dicembre le forze dell’ordine hanno controllato in tutta la provincia di Vercelli circa 2.300 persone e 500 attività commerciali, multando 82 persone per mancanza di Green pass e mancato utilizzo della mascherina, e 6 attività commerciali.

Nello specifico sono state 76 le persone sanzionate per mancanza di mascherina, e 6 per mancato Green pass. “Rimane generalmente soddisfacente – commentano dalla prefettura di Vercelli -, a fronte della mole di controlli effettuati, l’adesione alle misure di prevenzione in vigore, testimonianza dell’impegno che i cittadini continuano ad assicurare [...]



