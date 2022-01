In questi giorni cade la ricorrenza di una storia raccapricciante. Di un ragazzo sgozzato e bruciato. Così la notte del 27 dicembre del 1995 è morto Filippo Capasso. Aveva 27 anni. Abitava con la madre in via Montanaro a Chivasso. Si era licenziato in estate dalla Vetro Europa di Settimo Torinese e voleva rilevare, con i 40 milioni della liquidazione, una birreria con la fidanzata. Ma poi, per le liti con quella ragazza, aveva cambiato idea, si era trovato un nuovo lavoro e aveva deciso di andare a vivere insieme ad un amico minorenne [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.