Nel mio quotidiano viaggiare, assorto nei pensieri tornando a casa dal lavoro mi sono accorto all’improvviso della bellezza della natura nei bellissimi alberi rigogliosi di foglie e fiori ai bordi delle strade. Già gli alberi che sono poi l’esplosione lentissima di un seme. Ma nel mio viaggiare al ritorno verso casa con la radio accesa, tra ciò che non ascolto e altro che non so dire, questi bellissimi alberi che svettano verso il cielo sui bordi strada mi rammentano senza bisogno di usare i social e senza alcuna parola, che la primavera è tornata. Che bello, sono assordato dalla silenziosa felicità del mio animo. Che belli gli alberi che guardano a Dio tutto il giorno ed elevano le loro braccia coperte di foglie in perenne preghiera. Ogni anno sugli alberi spuntano le tenaci foglie, ed insistono ad infoltirsi ogni aprile- maggio per ricordare a noi umani di non perdere mai la speranza. Nella vita quotidiana dovremmo fare come gli alberi, cambiare le foglie e conservare le radici, cambiare le idee ma conservare sempre i saldi principi. Coraggio, amici, lottiamo ogni giorno con sagace costanza contro il virus e la crisi, perché noi vinceremo se uniti e conserviamo la speranza.

Favria 28.04.2020 Giorgio Cortese

Nella vita la felicità non è quando lo siamo, ma quando ci perdiamo nel fare del bene agli altri.

