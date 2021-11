Qualche giorno fa, la Regione Piemonte ha annunciato un pacchetto di investimenti per circa 36 milioni di euro, per la realizzazione di 221 interventi sul territorio, scelti tra quelli richiesti dai comuni nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Come noto, il Pnrr prevede un investimento di circa 700 miliardi di euro da distribuire ai vari stati europei, di cui circa 240 riservati all'Italia, in parte a fondo perduto, in parte come prestiti. Una porzione consistente della quota italiana è stata destinata ai privati, con il cosiddetto superbonus [...]



