CRESCENTINO. (r.c.) – L’8 settembre ricorre il 78° anniversario dell’eccidio dei IX Martiri. Enrico Marsili, Michele Schiavello, Ettore Graziano, Eugenio Lenta, Giacomo Petazzi, Giovanni Pigino, Edoardo Castagnone, Giuseppe Arena e Mario Rondano furono fucilati per rappresaglia nazifascista l’8 settembre 1944 sul piazzale della stazione ferroviaria. In occasione della ricorrenza il Comune – in collaborazione con la locale sezione dell’Anpi, l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea ed il Circolo Filatelico e Numismatico Crescentinese – ha organizzato il programma delle celebrazioni.

Giovedì 8 settembre, alle 21, al Teatro “Cinico Angelini”, lo storico Gianni Oliva terrà un conferenza dal titolo “Marcia su Roma: 1922-2022. Storia e significato oggi” a cura della locale sezione dell’Anpi.

Sabato 10 settembre, alle 17,30 all’ex chiesa della Resurrezione, sarà inaugurata la mostra “La bicicletta nella Resistenza e la straordinaria storia di Gino Bartali” con l’intervento di Giovanni Bloisi, «il ciclista della memoria»; la mostra, realizzata dall’associazione culturale “Stella Alpina” di Pombia ed allestita a cura della locale sezione dell’Anpi in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Crescentinese, resterà aperta ad ingresso libero domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, mentre per le scolaresche è possibile prenotare una visita su appuntamento.

Domenica 11 settembre si terrà la consueta cerimonia ufficiale di commemorazione. Il raduno è alle 10 in piazza Caretto, da dove partirà un corteo per le vie cittadine con la partecipazione della Banda musicale “Luigi Arditi”. Durante la sfilata si sosterà per un omaggio ai cippi dei partigiani ed al monumento ai Caduti. Alle 11 sarà celebrata una messa al campo in piazza IX Martiri (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale). La cittadinanza è invitata ad esporre la bandiera tricolore.

