Negli ospedali di Chivasso, Ciriè, Ivrea e Settimo sono 384 i malati Covid

Si è tenuta oggi la videoconferenza tra le organizzazioni sindacali e i vertici dell’ ASLTO4. Dopo i ringraziamenti della Direzione a tutto il personale impegnato in questa emergenza, si sono affrontate diverse tematiche, ma al momento non tutte le domande poste possono avere delle risposte certe, anche in virtù dell’evoluzione della pandemia. Infatti se pur diminuito il numero dei ricoveri in terapia intensiva, non è possibile sapere ad oggi quando gli ospedali torneranno alla normalità. Al momento il numero di posti letto covid in Aslto4 è di 384.

I dipendenti contagiati sono 160

“Sulla questione tamponi invece – spiega il responsabile territoriale del Nursind Giuseppe Summa – ci sono alcune difficoltà legate all’approvvigionamento dei reagenti e i test sierologici a tutto il personale sono ancora in fase di definizione. In merito ai dispositivi di protezione individuale abbiamo segnalato alcune carenze legate a difficoltà di approvvigionamento e soprattutto è stato richiesto di prestare particolare attenzione alle cure domiciliari, dove gli operatori sono maggiormente esposti. Si è ribadita la necessità di potenziare l’effettuazione di tamponi al personale sanitario soprattutto sull’area Chivassesse, dove si sono registrate le criticità maggiori. È stato chiesto anche il numero preciso di operatori positivi e al momento la Direzione parla di circa un 4% sul totale dei dipendenti (circa 160). In merito alla questione assunzioni invece, data la difficoltà legata all’elevata richiesta di personale su tutto il territorio nazionale, entro inizio maggio arriverà nuovo personale che permetterà di raggiungere la quota di 53 infermieri e 39 OSS assunti dall’inizio dell’emergenza. Numeri che secondo Nursind non sono ancora sufficienti, ma che permetteranno di poter alleviare il carico del personale che oggi è in gravissima difficoltà. Ci sono ad esempio reparti che per esigenze organizzative lavorano 12 ore: alcune tende pretriage, il pronto soccorso di Chivasso e una parte della Medicina sempre di Chivasso. Su questo l’azienda ha fatto sapere che appena possibile si tornerà alla normalità…”.

Inoltre il Nursind ha nuovamente posto l’attenzione sulla garanzia del pagamento dello straordinario al personale, sul pagamento di tutte le indennita e sistemi di premialità volti a remunerare il disagio dei dipendenti. Al termine dell’incontro si è anche discusso delle USCA collocate a Chivasso, Ivrea, Castellamonte e Lanzo.

I 10 medici presenti effettuano monitoraggio telefonico dei pazienti positivi oppure direttamente in loco quando necessario, agendo con i Medici di Medicina Generale. Al momento non è prevista la presenza di infermieri, per questo il Nursind ha chiesto all’azienda di valutarne l’inserimento che dovrà comunque essere effettuato a seguito di ulteriori assunzioni. All’incontro oltre direttore generale LorenzoArdissone anche il commissario straordinario (pardon “coordinatore”) Angelo Testa…

Pubblichiamo qui sotto il testo di un comunicato diffuso oggi dal Nursind (comunicato)

Nursind sindacato delle professioni infermieristiche, punta il faro su una problematica che è nata negli ultimi giorni in alcune strutture. Ci risulta che alcuni reparti del Mauriziano, Molinette, Chivasso e altre Asl, abbiano riaperto reparti puliti che in precedenza erano COVID. Se da un lato questo dato viene accolto positivamente come segnale di una diminuizione dei ricoveri e ripresa in carico delle patologie del resto della popolazione, dall’altro il Nursind esprime preoccupazione per un possibile effetto ping pong. Aldilà di un’ accuratissima sanificazione dei locali che prima ospitavano pazienti covid, non sono stati effettuati i tamponi al personale che lavora in queste strutture. In questo modo si rischia un effetto ping pong tra operatori e soprattutto nei confronti dei pazienti. Chiediamo massima attenzione e soprattutto che vengano eseguiti tamponi al personale prima che il reparto venga trasformato da covid a “pulito”. Purtroppo ancora una volta dobbiamo segnalare l’ennesimo atteggiamento superficiale da parte dei vertici Dirigenziali

