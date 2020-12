NDRANGHETA. Sospeso per Covid il maxi processo Cerbero

È saltata per Covid, a Torino, la ripresa dell’udienza preliminare per la maxi inchiesta di ‘ndrangheta chiamata Cerbero sull’attività di due “locali” nel capoluogo piemontese e nel Canavese. Gli imputati sono 79 e cinque di essi sono risultati positivi (o sono stati messi in isolamento fiduciario).

La giudice Lucia Minutella, [...]





