“Lì c’è questo benedetto Santuario… che è un po’ in decadenza… che peraltro è patrimonio dell’Unesco. Vediamo se riusciamo a smuovere un po’ le coscienze di questo posto qua perché, minchia… è un monumento mondiale…lasciato così all’abbandono… è proprio n peccato, eh!”.

E’ il 30 aprile 2018 quando Franco Vazzana, titolare di un ristorante poco distante dal Sacromonte di Belmonte, chiama l’amico Michele Troia per cercare un aggancio politico per smuovere le acque sul bene architettonico dal quale i frati sono da poco andati via.

“Avrei bisogno, se riusciamo, di parlare con quella… con quella signora lì… l’amica di Maurizio” dice Vazzana a Troia che gli risponde: “Ma chi dici? La senatrice?”. “Esatto” esclama Vazzana.

La senatrice in questione è Maria Virginia Tirabaschi, ma, come viene ben sottolineato dagli inquirenti, non è noto se l’incontro sia poi avvenuto effettivamente. Ma è certo che il suo nome non verrà più fuori nelle indagini.

Quel che viene da domandarsi è il perché di tanto interesse da parte di Vazzana sul destino del Santuario fino ad arrivare a smuovere politici di peso.

Accade che, nei mesi successivi all’acquisto, il ristorante gestito da Franco Vazzana a Valperga, nei pressi del Sacro Monte di Belmonte, registra un consistente calo di fatturato. E questo a causa della grande riduzione del numero di pellegrini in visita al luogo sacro.

Questa situazione induce Vazzana a cercare interlocutori anche a livello politico. L’intento è quello di spingere per la riqualificazione e il rilancio del Santuario come luogo di pellegrinaggio o per turisti.

A fare da trai-d’ union con il mondo della politica che conta, è Michele Troia, in stretti rapporti con Raffaele Gallo e suo padre Salvatore.

Chi sono i Gallo nella scena politica di quegli anni?

Raffaele Gallo è consigliere regionale per il Pd dal 2014 (con Champarino), riconfermato nel 2019 (quando a vincere le elezioni è Cirio). Dal giugno 2020 è capogruppo Pd in consiglio regionale. Nella scorsa consiliatura è stato presidente della Commisione Regionale Attività Produttive. In quella attuale è vicepresidente della Commissione Economia.

Salvatore Gallo, detto Sasà, già consigliere comunale del Partito Socialista Italiano dal 1985 al 1992, uomo di fiducia di Bettino Craxi a Torino, ex direttore del personale Sitaf (Società Italiana per il Trofeo Autostradale del Frejus, concesionaria anche dell’autostrada Torino – Bardonecchia.

Di lui, nell’ordinanza emessa dai giudici, si legge. “Annovera precedenti penali per truffa, falso e rati contro la Pubblica Amministrazione. E’ considerato un “faccendiere” ed è stato spesso oggetto di attacchi politici per i suoi trascorsi”.

La necessità di rilanciare a livello turistico il sito Unesco.

Si tratta di una necessità sottolineata da più parti ed in particolare dall’associazione Amici di Belmonte, una Onlus presieduta dall’ingegner Carlo Frigerio.

Ad aver espresso interessamento per la struttura era stata anche la Regione Piemonte che aveva iniziato un dibattito politico in merito alla possibilità di acquistare l’intera struttura dall’attuale proprietaria, la contessa Irene Bisiach, al prezzo di un milione di euro.

Il tentativo di acquisto del Santuario da parte della Regione.

Nella scorsa consiliatura, guidata dal presidente Sergio Chiamparino, le forze di maggioranza sembravano aver trovato faticosamente superato i vari intoppi, fino ad arrivare allo stanziamento della cifra richiesta per l’acquisto.

L’avvicendamento seguito alle elezioni del 2019 ha determinato uno stallo nelle trattative, che dura tutt’oggi.

Tutto l’interessamento del consigliere regionale Raffaele Gallo, che spinge in consiglio regionale per l’acquisto del Santuario, viene riconosciuto da Vazzana che, con l’amico Michele Troia, inizia a contare i voti che potrebbero portargli alle prossime elezioni.

Emerge chiaramente in una conversazione telefonica tra i due, il 22 novembre del 2018.

Troia dice a Vazzana che i funzionari hanno dato parere favorevole all’acquisto e che Reschigna (assessore al Bilancio) può comprare il Santuario: “Non è ancora fatta la delibera, ma è in dirittura d’arrivo” dice Troia all’amico Vazzana.

Il sostegno elettorale a Raffaele Gallo

E si pensa ai festeggiamenti: “Io posso organizzare una cena o un aperitivo lì a Belmonte..” dice Vazzana. Si pensa di invitare tutti i membri dell’associazione Amici di Belmonte. “Li invitiamo per festeggiare il fatto che lui (Raffaele Gallo) è riuscito a fare questa cosa”. “Lo vedono… cominciano a vederlo” gli fa eco Troia che poi aggiunge: “Se portiamo a casa 2-3mila voti abbiamo fatto il ma…quello che dovevamo fare… Poi se ne portiamo a casa 500-1000 siamo stati bravi. Bisogna coinvolgere tutti quelli dell’associazione”. “Con 500 voti presi lì – fa i calcoli Troia – con quello che abbiamo, lo rieleggiamo sicuramente”.

Senza mezze parole, poi Vazzana dice: “Appena va in porto sta cosa, l’ingegnere (Frigerio, presidente dell’associazione) lo becchiamo da parte io e te e gli diciamo chiaro e tondo…” “Quello che ci serve” completa la frase Troia. E poi Vazzana: “Chiaro e tondo. Lui si è impegnato, adesso vi dovete impegnare anche voi…”.

Troia poi incalza: “Noi dobbiamo eleggerlo…abbiamo bisogno…poi gli devi dire: “E’ importante anche per lei, perché ha un referente in Regione.

Il 28 novembre, durante una conversazione telefonica con l’ingegner Frigerio che continua a ribadire che dalle sue fonti risulta che in Regione è tutto fermo e che l’acquisto sembra sfumare, Vazzana si lascia andare esclamando: “Io sono letteralmente rovinato senza il Santuario. Abbiamo diminuito il lavoro del 70 percento” e poi si lamenta del fatto che se i preti non dicono messa, è un casino”.

