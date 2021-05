Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’incontro tra l’allora sindaco di Valperga, Gabriele Francisca, e Franco Vazzana, nel fascicolo d’indagine emerge da alcune conversazioni telefoniche di Vazzana.

Il proprietario del ristorante poco lontano dal Santuario di Belmonte, in due conversazioni telefoniche riferisce che grazie al rapporto di fraterna amicizia tra il sindaco di Valperga e suo fratello, Giuseppe Vazzana (Pino), l’importo da pagare per la tassa rifiuti era stato ridotto da 30mila euro ad appena 8mila.

Una circostanza sulla quale la Procura si è riservata ulteriori accertamenti. “Non è chiaro al momento – spiegano gli inquirenti – se l’importo del tributo locale fosse già stato ridotto, in autotutela, precedentemente all’incontro tra Vazzana e Francisca”.

Restano le tre telefonate del 24 maggio 2018.

Nella prima, ad Agostina Ceravolo, Vazzana dice con voce compiaciuta: “Se ti dico una cosa tu non ci credi, non ci credi! Di chi è amico il sindaco? Indovina… di Valperga…” e poi: “Indovina di chi è amico il sindaco… ma amico, amico, amico!”. “Oh Madonna, se ti dico di chi cazzo è amico il sindaco non ci credi!”. “Di mio fratello!”. E poi racconta: “Mi ha detto: “Cazzo, ma con Pino siamo amici! Andiamo allo stadio, anche con Stefano, a volte viene anche Francesca” e gli ho detto: “Pensa sto testa di cazzo di mio fratello”.

Così, svelata l’amicizia la telefonata prosegue con altre rivelazioni: “Mi fa: “No comunque… la spazzatura da 30mila siamo passati ad 8mila tanto per cominciare. Ci siamo accorti che era spropositata. E così gli ho risposto: “Tanto chi cazzo ve la pagava!””.

Poco dopo Franco Vazzana chiama la mamma e ripete un po’ le stesse cose: “Il sindaco, indovina di chi è amico? Di chi poteva essere amico? Parlando di Volpiano mi ha detto “Conosce quello della Corte?”. Gli ho detto: “Mio fratello Pino!”. E la spazzatura da 30mila siamo passati ad 8mila”.

Finito con la madre, Vazzana chiama pure il fratello Pino e gli racconta tutto. Pino allora risponde: “E’ un mio carissimo amico!” E poi gli domanda: “Si è comportato bene con te?”.

