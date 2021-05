Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. “La responsabilità sociale degli amministratori pubblici è intesa, dalla maggioranza dei politici chivassesi, come un tutt’uno con quella giudiziaria. E già, ci dicono che se non c’è un arresto allora non c’è nulla da discutere. A nostro giudizio questa semplificazione è sbagliata e anche pericolosa“. A parlare sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Marco Marocco e Fabio Cipolla.

All’indomani del Consiglio comunale in cui si discuteva un ordine del giorno del Movimento sulla “questione morale”, dopo il caso delle intercettazioni contenute nell’ordinanza Platinum Dia che vedono coinvolto (ma non indagato) il sindaco Claudio Castello e uno degli arrestati con la dote di picciotto del locale di Volpiano, ecco arrivare un comunicato stampa dei consiglieri comunali di opposizione.

L’ordine del giorno dei 5 Stelle è stato, durante il dibattito, emendato da Pd e Chivasso Solidale al punto tale che gli stessi consiglieri di opposizioni alla fine hanno espresso voto contrario.

Ecco il comunicato di Marocco e Cipolla.

“Ci scusiamo con tutti i chivassesi, abbiamo provato a portare in Consiglio Comunale la questione morale ma, il chiarimento tanto atteso, purtroppo non è avvenuto. La responsabilità sociale degli amministratori pubblici è intesa, dalla maggioranza dei politici chivassesi, come un tutt’uno con quella giudiziaria. E già, ci dicono che se non c’è un arresto allora non c’è nulla da discutere. A nostro giudizio questa semplificazione è sbagliata e anche pericolosa: se davvero fosse un tutt’uno, sarebbe una questione giudiziaria che riguarda imputati, giudici e avvocati difensori, mentre la questione morale riguarda eletti, elettori perché rappresenta la qualità di una democrazia.

Se un politico frequenta affaristi, telefona a presunti mafiosi o ci passeggia insieme per le vie cittadine quando magari si è candidato o peggio già eletto ad una carica pubblica non c’è nulla di penalmente rilevante, mentre dal punto di vista politico questo comportamento è moralmente inaccettabile! Probabilmente non farà alcun favore né compirà reati contro la pubblica amministrazione per tutto il suo mandato, ma qual’è il messaggio che viene dato ai cittadini perbene? E nulla centrano i quadrati o altre figure geometriche evocate dal Consigliere Pasteris durante il Consiglio comunale per evitare il discorso e compattare la politica chivassese: la questione morale riguarda proprio l’occupazione delle Istituzioni e l’uso della propria posizione pubblica per favorire i propri amici.

Quante volte, al bar o in coda alla banco del negozio, si sentono frasi del tipo “la politica è una cosa sporca” o “i politici sono tutti ladri, sono tutti uguali” e via discorrendo sulla strada di quello viene erroneamente definita “antipolitica” e che invece altro non è che la diretta conseguenza degli effetti negativi che la questione morale produce? Che brutta sensazione: a Chivasso non si può parlare di morale in assenza di un arresto, ma questo non è garantismo ma purtroppo assenza di responsabilità sociale: come quando il Parlamento si pronunciò sul rapporto di parentela di Rubin e il presidente egiziano Mubarak… e poi ci si lamenta se i chivassesi non vanno più a votare”.

I consiglieri comunali Fabio Cipolla e Marco Marocco del Movimento 5 Stelle

