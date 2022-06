È scattata all’alba l’operazione antidroga ‘Hermano’ condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia reggina e che ha portato all’arresto di 19 persone.

Tutto è nato da un sequestro a Biella di 250 grammi di cocaina trasportata in un trolley insieme a due bidoni di solvente. Da qui i carabinieri sono partiti per un’indagine complessa e transnazionale che ha portato alla scoperta di un gruppo di narcotrafficanti con 19 indagati: sette in carcere e 12 ai domiciliari, scoprendo l’esistenza di una banda attiva dal carcere di Ivrea.

Diversi soggetti residenti a Taurianova, nella Piana di Gioia Tauro. Il blitz ha interessato anche le province di Milano, Parma, Verona e Vicenza. Gli indagati sono accusati di aver fatto parte di un’articolata organizzazione criminale, capace di gestire un fiorente traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione “hermano”, parola spagnola che significa “fratello” come erano soliti chiamarsi gli affiliati, condotta dai Carabinieri della compagnia di Taurianova e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ha portato alla luce il complesso sistema usato dai narcotrafficanti per trasportare cocaina dal Sudamerica: la droga, acquistata a poco prezzo grazie ai buoni rapporti con produttori peruviani, veniva resa liquida, il composto poi veniva versato nelle valigie per renderle intrise della sostanza o tra le pagine dei libri per poi estrarla attraverso specifici solventi, quelli recuperati nel controllo a Biella, fondamentali per il recupero ed il ritorno della cocaina allo stato solido. Per questo viene contestata anche l’aggravante della natura transnazionale del traffico di stupefacenti.

Il coordinamento delle attività, hanno scoperto i Carabinieri, veniva gestito anche dall’interno del carcere di Ivrea. Qui una banda di detenuti, per lo più sudamericani, ha spiegato il GIP Sergi nell’ordinanza “divulgava disposizioni all’esterno su dove, come e quando commercializzare cocaina, oppure ordinava dosi della medesima sostanza stupefacente da introdurre nel carcere e, per finire, dava indicazioni sul traffico della droga da e per l’Ecuador. Il tutto mediante l’uso illegale di un telefono cellulare munito di regolare sim card”.

Stando alle risultanze investigative dei carabinieri, coordinati dal procuratore Giovanni Bombardieri, la droga veniva acquistata in Sudamerica e, passando attraverso il canale spagnolo, arrivava poi in Italia dove veniva rivenduta in diverse città settentrionali.

Tra i destinatari del provvedimento di arresto emesso dal Gip Giovanna Sergi, c’è Carmelo Bonfiglio, di 42 anni, ritenuto uno dei promotori e organizzatori dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Stando all’indagine Bonfiglio teneva i contatti con i fornitori spagnoli e albanesi. Ma soprattutto con i peruviani. Con questi ultimi produttori di cocaina, infatti, secondo la Dda, gli arrestati avrebbero goduto di rapporti privilegiati grazie ai quali erano in grado di acquistare partite di droga a prezzi concorrenziali: 32mila euro al chilo a fronte di un prezzo di mercato che va dai 35 ai 40mila euro. Carcere anche per Rocco Camillò di 44 anni, Diego Giovinazzo (46 anni), Palmiro Cannatà (62 anni), Salvatore Sanò (60 anni), Damiano Veneziano (33 anni) e Antonio Pedullà (36 anni). Il gip ha disposto i domiciliari per Antonio De Luca di 71 anni, Antonio Ranieli (71 anni), Francesco Macrillò (64 anni), Francesco La Cognata (44 anni), Maurizio Scicchitani (55 anni), Antonio Zangari (53 anni), Gino Carlo Melziade (50 anni), il peruviano Oscar Bruno Bagigalupo Lobaton (47 anni), Donato Melziade (63 anni), Endri Dalipaj (33 anni), Gioacchino Marco Molé (30 anni) e Riccardo Ierace (34 anni).

Commenti