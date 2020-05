NAVIGLIO D’IVREA

C’era una volta, ma c’è anche tuttora. E non è che non avesse voglia di

navigare, semmai sarebbe stato lui stesso navigabile.

Vabbè, cosa ve lo dico a fare, sapete tutti che questo canale artificiale viene

incanalato parallelamente a Piazza del Rondolino, e inizia a dirigersi verso

sud-est. E bravi voi, ma poi? Lo avete mai navigato tutto? Oppure, lo avete mai

fiancheggiato interamente con qualche mezzo? Pfui, figuriamoci. Per voi già

Torre Balfredo è fuori portata…

E allora ve lo dico io: seguendo la direzione sud-est passa di fianco alla

morena su cui poggia il mitico Castello di Masino, con dentro le spoglie di

Arduino che rimpiange di non averci pensato lui, a un canale, che andasse fino

a Vercelli per affogare il vescovo della città.

Sì, perché il naviglio prosegue in quella direzione fino alle gole presso Mazzè,

e da lì si dirige più nettamente verso ovest per scaricarsi nel Sesia in

prossimità della città del riso. Non per niente oggi il canale serve appunto ad

irrigare quella zona di risaie.

Ma chi lo ha fatto, questo benedetto canale??? E quando???

La storia ci dice che venne fatto costruire da Jolanda di Savoia nel 1468. Ora

io mi gioco le mutande che tutti sapete chi sia Jolanda di Savoia. Spero

proprio non la confondiate con la figlia del Corsaro Nero.

Bravissimi, avete indovinato: era la moglie di Amedeo IX di Savoia (quello

senza colori, peraltro non conte ma duca, detto il Beato, forse perché la

francese era particolarmente brava in baci francesi), figlia del re di Francia

Carlo VII, mezza Valois e mezza angioina. Fu a lungo reggente del Ducato di

Savoia, e visse una vita piena di intrighi di corte e spartizioni, ma questa è

un’altra storia. In ogni caso fece edificare il canale in funzione di

navigazione, favorendo i trasporti di merce tra Ivrea e Vercelli. Si credeva

l’Olandesina, si credeva.

Tutto qua? Macché: c’è chi tira in ballo Leonardo da Vinci. Vi sono coloro,

insomma, che ritengono che il progettista fosse il genio toscano. In effetti

nel Codice Atlantico (un testo in cui Dan Brown per fortuna non messo il becco)

vi è un riferimento alla Dora Baltea e ad un canale. Il problema, però, è che

l’eclettico pittore nacque nel 1452, quindi avrebbe dovuto progettare il

naviglio a quindici anni…Genio d’accordo, ma teenager prodigio e poi ancora

un cosa diversa! E allora? Allora si dà il caso che potrebbe essere intervenuto

in un momento successivo, operando in una area specifica in cui vi era

difficoltà nella gestione delle acque e delle sabbie, in quei della Rocca di

Villareggia.

E poi, sentite un po’ qua: Jolanda era nata a Tours. Leonardo morì a Amboise.

Ora, si dà il caso che Amboise e Tours distino tra loro sì e no 25 chilometri.

Coincidenze? Assolutamente sì, non c’è nessuna relazione tra le due cose, cari

i miei complottisti del menga!

Alcuni ritengono che il canale sia stato scavato tutto a mano da tale Gigno

Vinia, ma quando si resero conto che la sua intenzione era proseguire fino

all’Adriatico gli tolsero paletta e secchiello.

Così come nessuno sostenne il progetto di tale Georgia Povolo, che intendeva

organizzare lungo tutto il corso d’acqua il più lungo presepe del mondo.

Perfetto. Ora cambio canale che sta per cominciare Report.

