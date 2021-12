L’Assemblea regionale del Piemonte patrocina anche quest’anno una serie di iniziative natalizie diffuse sul territorio regionale, da Stupinigi a Venaria, da Cavour a Fossano, da Moncalieri fino a Novi Ligure.

La Palazzina di caccia di Stupinigi ospita Il Natale è reale fino al 19 dicembre con canti natalizi e rappresentazioni di antichi mestieri. Si possono visitare la casa di Babbo Natale e il villaggio degli Elfi, ammirare un maestoso presepe meccanico e perdersi tra alberi di Natale e quadri in tema. Venaria organizza Immaginaria dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Clou della kermesse l’illuminazione esterna della Reggia con le immagini dei protagonisti della fiaba ‘Regina la cerva’, creata per l’occasione nell’ambito dell’iniziativa Fiaba d’artista.

L’8 dicembre sulla Rocca di Cavour (Cn) s’inaugura il Presepe in vetta con imponenti sculture lignee e apre la mostra ‘Una nuova vita alle radici’. Il 19 dicembre,’Una notte al presepe’ per percorrere in gruppo i sentieri che conducono alla Rocca.

Sempre dall’8 dicembre a Fossano (Cn) viene allestito il Villaggio di Natale, dove Babbo Natale mostra ai più piccoli la sua casa e la sua slitta.

Il Festival delle luci illumina fino all’Epifania il centro di Giaveno (To), e parco Marchini si trasforma in un Bosco incantato con alberi parlanti. Previsti anche l’esposizione della Natività di Luigi Stoisa nella Chiesa dei Batù e il 6 gennaio la discesa di un vigile del fuoco dal campanile. Villaggio di Babbo Natale anche in piazza Martiri della Libertà a Rivoli, con laboratori per i più piccini, una pista di pattinaggio e un trenino.

A Moncalieri torna in via Alfieri 40 la rassegna di Presepi nel mondo della Famija Moncaliereisa. Nella chiesa di San Nicolò a Novi Ligure (Al) il 12 dicembre l’Associazione NoviMusica organizza il Galà d’inverno con Carlo Romano e della sua ensemble ‘I cameristi cromatici’.

Concerto di Natale anche nella chiesa di San Biagio a Faule (Cn) il 18, mentre a Carrù sono in programma una mostra di presepi nell’Oratorio parrocchiale e Giocarrù, per riscoprire i giochi da tavolo. Presepe vivente infine a Bagnasco (Cn), nelle notti del 24 e del 26 dicembre.

Commenti