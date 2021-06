Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tranquilli non sono impazzito NaCIO è la formula chimica dell’ipoclorito di sodio, il sale di sodio dell’acido ipocloroso. Ma forse il suo nome comune vi dice subito che cosa è: varechina. La varechina o candeggina, rappresenta sicuramente uno dei più potenti ed efficaci germicidi ad ampio spettro scoperti da moi umani, pensate ha la capacità di distruggere fino al 99,99 % dei germi, batteri, se si rispettano le condizioni di utilizzo corrette, quali la concentrazione e il tempo di contatto tra disinfettante e il materiale da trattare. La varechina, ha una sua storia, è la variante di varècchi, ceneri di alghe marine, la parola come letto da un libro proviene, dal francese varech, relitto, avanzo di naufragio, e l’origine del lemma è l’inglese antico di origine scandinava, wraec. Anticamente la varechina era ottenuta dalle cenere delle alghe marine raccolte sulla battigia. In quelle ceneri, mescolate all’acqua, un tempo veniva bollito il bucato. Non se ne conosceva il motivo, ma con questo procedimento i tessuti si pulivano. Oggi si sa che le ceneri dei vegetali sono ricche di ossidi di metalli alcalini: di sodio se si tratta di alghe marine, di potassio se le piante sono terrestri. Derivano dalla distruzione termica di sali organici che a contatto con l’anidride carbonica presente nell’aria si trasformano in carbonati, composti basici che in soluzione calda saponificano i grassi, cioè li staccano dai tessuti, e rendono l’acqua più capace di bagnare le superfici e quindi di lavare bene. Alla fine del ‘700 ci si accorse che, se le ceneri venivano fatte reagire con cloro gassoso, si ottenevano soluzioni sbiancanti. Le ceneri sciolte in acqua calda generano infatti la soda caustica, idrossido di sodio, talvolta denominato impropriamente idrato di sodio, una delle materie prime per la produzione di ipoclorito di sodio, sostanza alla base, appunto, della varechina. Pensate che l’ipoclorito di sodio viene da sempre utilizzato nella maggior parte degli acquedotti del Nord Europa e Nord America al fine di garantire la perfetta igienicità dell’acqua da bere. Un secondo utilizzo più noto a tutti consiste nella disinfezione delle acque da piscina, dove è conosciuto con il nome generico di cloro, ma risulta altrettanto largamente impiegato nell’industria alimentare e del trattamento delle acque di scarico e nella disinfezione in generale.

