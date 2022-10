Na fròla o un biscotin

Na fròla o un biscotin an boca a n’aso, una fragola o un biscotto in bocca a un asino è un modo di dire che può avere diversi significati. Il primo qualcosa di troppo sofisticato per essere apprezzato da un somaro, oppure un compenso troppo piccolo in proporzione a quanto ricevuto, infine una razione di cibo assolutamente insufficiente per chi ha un appetito da carrettiere.

Si dice anche “Na frola n’buca a nasu” e si traduce semplicemente in “una fragola in bocca ad un asino”. Questo proverbio è nato nel constatare che all’asino nella sua grande bocca quando arriva una fragola, qualcosa cioè di piccolo, delicato e gustoso, l’animale non è assolutamente in grado di apprezzarlo. Con questo si vuole indicare l’incapacità di una persona ad apprezzare qualcosa che merita di essere apprezzata. Ma può indicare anche lo sbaglio commesso offrendo qualcosa di particolarmente raffinato e di valore ad una persona che non è in grado di apprezzarla. Questo modo di dire viene spesso usato in senso ironico e scherzoso soprattutto a tavola quando un commensale mostra di non gradire un portata delicata anche se non particolarmente abbondante. In altre circostanze, meno piacevoli, il senso ironico è accompagnato da amarezza, tristezza e nostalgia. Ci sono tutte queste sfumature, in “Na fròla an boca a n’aso”. In Piemonte, non abbiamo gli elefanti chiamati in causa in certe culture per indicare una mancanza di delicatezza nel procedere o nel fare le cose, ma abbiamo gli asini, anche quelli a due gambe. Se diciamo: “A l’ha ’l deuit ch’a l’han j’aso a plé ij bescheuit”, cioè ”ha il garbo che hanno gli asini a sbucciare le castagne biscotte, che sono i marroni cotti due volte, prima bolliti e poi nel forno. Queste persone non hanno gesti delicati e non vanno troppo per il sottile.

Oppure per indicare un lavoro ad una persona non capace: “Fà nen fé gnun travaj a chiel-lì: a sarìa come buté n’aso a fé le sòche”, ovvero: non assegnare alcun lavoro a quello lì, perché sarebbe come mettere un asino a fare gli zoccoli.

Beh il senso mi pare chiaro che ogni commento sarebbe superfluo.

Permettetemi nel concludere con un altro colorito proverbio, che ancora una volta non rende merito a questo tanto simpatico quanto tartassato animale: “Chi a lava la testa a l’aso, a perd ël temp e ’dcò ’l savon”. Qui il piemontese è comprensibilissimo e non mi sembra il caso di proporne la traduzione.

