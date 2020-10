Na bèla mùtria, o grinta!

La parola mutria in piemontese vuole dire faccia tosta ma anche viso accigliato e deriverebbe dal greco mutron, muso, ceffo, da li derivano il provenzale mòutria e il lombardo mutria. La frase del titolo prende un modo di dire piemontese, di avere una bella faccia tosta oppure di avere forza e decisione. La parola grinta dal gotico grimmitha, che fa paura, deriverebbe da grimus tremendo, irato, che permane nel lemma lombardo grim arrabbiato. Alcuni lo collegano a grinza, forse dal longobardo grimmison corrugare la fronte. La grinta parte con una caratteristica decisamente guerresca, violenta, truce, ma fortunatamente piano piano la parola si è conquistata la luce, acquisendo i connotati attuali nell’Ottocento per indicare uno spirito risoluto dotato di polso incisivo che affronta la vita con forza e decisione. Di qui il significato attuale in italiano di decisione, determinazione o spirito agonistico, nelle espressioni avere grinta, di essere grintoso, pieno di grinta e che solo marginalmente continua a poter indicare ghigni truci e poco rassicuranti. Nella vita lungo i bivi del quotidiano sentiero incontro le altre vite, conoscerle o non conoscerle, viverle a fondo o lasciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che faccio in un attimo; anche se non ne sono consapevole, a volte tra il proseguire dritto o deviare spesso si gioca la mia esistenza ,e anche quella di chi mi sta vicino. E’ appunto nel momento delle decisioni che si plasma il mio destino e a volte oltre alla giusta grinta a volte non guasta avere una giusta dose ‘d na bèla mùtria!

Favria, 13.10.2020 Giorgio Cortese

La pazienza, la persistenza e il sacrificio per quello che compiamo costituiscono una combinazione imbattibile per il successo.

