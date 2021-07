Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MUSICA. Si rinnova l’appuntamento con la rassegna musicale-corale “Armonie nel Gran Paradiso” che ha incantato con le sue note gli appassionati accorsi in gran numero durante le scorse edizioni con concerti nelle chiese e all’aperto. L’evento è organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Invariato il denominatore comune della rassegna: la polifonia, intesa non soltanto come l’intreccio delle voci che rende tanto emozionante la musica corale, ma anche come sinergia tra ensemble vocali diversi, che collaboreranno per portare – sui diversi palcoscenici che l’evento offre – ciascuno il meglio di sé. Nel nome della condivisa passione per la musica, ogni corale potrà così esprimere le sue precipue caratteristiche, a tutto vantaggio del pubblico, a cui viene offerto uno spettacolo multiplo e irresistibile in contesti naturalistici di grande impatto, per celebrare letteralmente l’incanto della musica dopo oltre un anno di grande isolamento sociale.

Sabato 31 luglio a Noasca (To) alle ore 21. L’Ensemble vocale Nova Prattica di Cuneo si esibirà presso il cortile del Palanoasca (in caso di maltempo Palanoasca). Il quartetto nasce nel 2016 ed è formato da Carola Dalmasso (soprano), Teresa Roatta (contralto), Davide Lantrua (tenore) e Marco Tomatis (basso), quattro studenti del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo.

Seguito inizialmente dai Maestri Flavio Becchis e Adriano Popolani, il quartetto si è esibito in pubblico in svariate occasioni tra cui diversi concerti organizzati dal liceo stesso, l’evento “a Cappella day” di Bra e il concerto finale dei corsi di musica barocca di Pamparato. Dal 2018 vari avvicendamenti nell’organico portano il nuovo assetto con l’arrivo del soprano Irene Alfarone e del tenore Enrico Armando.

Le giovani voci si conoscono nell’ambiente del Coro Giovanile Piemontese, progetto dedicato alla coralità giovanile coordinato dall’Associazione Cori Piemontesi, nel quale cantano per due anni, diretti dal M° Loreta Pinna. Nello stesso anno il quartetto vocale partecipa alla registrazione del brano “Salve regina” composto e diretto dalla compositrice e musicista piemontese Anna Galliano.

Nel dicembre 2018, i ragazzi si esibiscono in un concerto Natalizio a Torino, presso la chiesa della Gran Madre. Nel 2019 partecipano al 10° concorso Nazionale Polifonico del Lago Maggiore classificandosi ex aequo al terzo posto nella categoria ensemble.

Terzo appuntamento a Ronco Canavese (To) domenica 1 agosto alle ore 18. In Piazza Umberto I (in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale S. Giusto), si esibisce il Coro delle Voci Bianche della Scuola di Musica di Mondovì (CN). Dirige Maurizio Fornero; al pianoforte il Maestro Alberto Rainitti. La scuola comunale di musica di Mondovì (CN) opera sul territorio dal 1979 con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale attraverso la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti all’arte sonora.

Il coro delle voci bianche nasce come progetto didattico nel 2006, quando la gestione della scuola viene affidata all’Academia Montis Regalis. È composto da quasi 40 elementi e si esibisce principalmente in Piemonte ma non solo. Nel 2010 ha partecipato al XII Festival internazionale di cori a Praga. Si è esibito inoltre nella Minoritenkhirche di Vienna e da diverse edizioni si esibisce al Festival internazionale Piccoli dialoghi musicali di Torino. Nel 2011 e nel 2013 ha partecipato, ottenendo buoni risultati, al Concorso nazionale per cori di voci bianche Il Garda in Coro a Malcesine (VR).

Nel 2012 ha contribuito, in coproduzione con I Musici di Santa Pelagia di Torino e l’Orchestra di Milano Classica, alla realizzazione del Vespro in fa maggiore di M. Haydn, eseguito a Torino nella 6a stagione di Musica antica e barocca Regie Sinfonie e alla 20a edizione della stagione concertistica di Milano Classica. Inoltre, si è esibito a Parigi nella Chiesa di Saint Martins du Champs.

Nel 2013 ha partecipato al X Concorso corale regionale organizzato da ACP classificandosi 3° posto e, nel dicembre dello stesso anno, ha pubblicato il suo primo CD, Incantando. Il coro è diretto da Maurizio Fornero e accompagnato al pianoforte da Alberto Rainetti.

Diplomato in organo e composizione organistica, pianoforte e clavicembalo, Maurizio Fornero svolge da anni un’intensa attività concertistica come solista nonché in formazioni cameristiche che lo ha portato a esibirsi in festival nazionali e internazionali di musica antica e barocca.

Commenti