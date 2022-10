Musica diffusa a volume altissimo da casse acustiche piazzate in strada in piena notte per prolungare la ‘movida’ anche dopo l’orario di chiusura dei locali: è la nuova tendenza che ha preso piede a Torino e che la polizia locale ha cominciato a contrastare.

Lo scorso fine settimana un italiano di 23 anni è stato multato per avere sistemato un impianto di questo tipo in piazza Santa Giulia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando territoriale VII e del reparto investigazioni tecnologiche. Intorno al ventitreenne si erano radunati una cinquantina di giovani. In un primo momento la cassa era stata posizionata al suolo; poi è stata caricata su un’automobile per essere alimentata.

Al ventitreenne è stata contestata la violazione dei divieti sul turbamento della tranquillità pubblica contenuti nell’articolo 44 del regolamento di polizia urbana.

Commenti