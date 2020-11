Muffin alla zucca e yogurt

Un dolce autunnale per eccellenza, la zucca è ricca di sostanze benefiche e si presta bene per molte preparazioni. I muffin alla zucca sono dei golosi e genuini tortini monoporzione. Con l’aggiunta di yogurt, restano morbidi e soffici al palato. Inoltre sono ottimi per la prima colazione dei bambini o per una sana merenda pomeridiana.

Ingredienti:

150 g farina manitoba

100 g zucchero di canna

un uovo

60 g di burro

200 g polpa di zucca

125 g di yogurt bianco

mezza bustina di lievito per dolci

un cucchiaino di cannella

zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Tagliate la zucca a cubetti e poi cuocetela a in forno a 180° per 35 minuti.

In planetaria o con una frusta, sbattete lo zucchero con il burro e la cannella, poi unite l’uovo e lasciate montare fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete lo yogurt e la polpa di zucca (frullata precedentemente in un mixer), infine versate la farina setacciata e il lievito mescolando bene il tutto facendo attenzione a non smontare l’impasto. Ora prendete gli stampini da muffin leggermente imburrati e con un mestolo di composto riempiteli a metà. Infornateli a 175° cuocendoli per circa 25 minuti. Sformate i vostri muffin e poi lasciateli raffreddare, infine spolverizzate con zucchero a velo.

