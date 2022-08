Mrs. Astor e i 400.

Li chiamavano The Four Hundred, i 400. Formavano l’inner circle, la cerchia ristretta di cui faceva parte solo chi poteva contare su antiche e consolidate fortune. A custodire le regole della vecchia New York era la sua sacerdotessa, Caroline Schermerhorn Astor. Nata nel 1830, aiutata da Ward McAllister, colto gourmet del Sud che si diceva sapesse “più cose sulle tartarughe di qualsiasi cordon bleu”, Mrs. Astor regolava l’ingresso nel club dei privilegiati “seduta sul suo divano come su un trono, con la tiara di diamanti appollaiata sulla testa”, come scrive Esther Crain. Le famiglie rispettabili dovevano avere, come lei, radici nella colonia di New Amsterdam, il primo nome di New York, in quei knickerbocker olandesi che fondarono la città.

Qui serve una precisazione, la parola knickerbocker negli Usa indica i pantaloni alla zuava, meglio, calzettoni con disegno a riquadri. Il nome deriva da Diedrich Knickerbocker, autore fittizio a cui Washington Irving, lo stesso che le ha dato il nome di Gotham City, città delle capre per intendere la pazzia dei suoi abitanti nella sua storia di New York nel 1809, illustrata con disegni in cui si vedeva questo tipo di pantaloni. Tornando a Mrs. Astor e i 400, il cronista mondano di Vogue Frank Crowninshield descrisse il suo come un potere assoluto: “Amava le vecchie famiglie, i vecchi modi, i vecchi domestici, le vecchie opere, i vecchi merletti e i vecchi amici”. La lista dei 400, che poi era il numero di persone che entravano nella sua sala da ballo, fu pubblicata dal New York Times nel 1892. Suo figlio, John Jacob Astor IV, costruì l’hotel Astoria che, unito al Waldorf del cugino, divenne l’albergo più lussuoso, il primo con elettricità e bagno in camera. Nel 1912 morì nell’affondamento del Titanic. Il testimone di Mrs. Astor, morta nel 1908, fu raccolto dal “triumvirato”: tre stelle nascenti che sgomitavano per far parte della Old New York: Alva Vanderbilt, Mamie Fish e Tessa Oerlichs, figlia di un immigrato irlandese che aveva trovato Big Bonanza, la vena d’argento più ricca del Nevada, ma questa è un’altra storia.

