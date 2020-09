Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sabato 5 settembre, a partire dalle ore 15, l’Angry Wheels Mtb presenterà presso lo stadio Roberto Picco di viale Fratelli Brignone 1 a Trino il corso di mountain bike dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Per i più “grandi” verrà valutata la possibilità di partecipare lo stesso alle attività proposte. Nell’occasione verrà presentato quanto fatto negli anni passati e il programma per la nuova stagione, saranno forniti consigli su attrezzatura, abbigliamento ed equipaggiamento necessario per lo svolgimento dell’attività ed informazioni sulla logistica delle uscite e delle escursioni in mountain bike. Inoltre, i tecnici societari saranno a disposizione di tutti coloro che si recheranno all’appuntamento muniti di bici e caschetto per una prova gratuita.

Luca Rossini, da fine giugno al timone dell’Angry Wheels Mtb, ringrazia l’amministrazione comunale di Trino per il supporto e la società calcistica LG Trino per l’ospitalità e coglie l’occasione per invitare tutti a non mancare alla presentazione, per conoscere e avvicinarsi all’affascinante mondo della mountain bike.

Commenti