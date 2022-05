Più di 300 bikers sono giunti da tutto il Piemonte a Gassino Torinese per partecipare al 1° Memorial Dario Mazzone, gara di mountain bike riservata alla categoria Giovanissimi e organizzata dal Bussolino Sport nel bellissimo e tecnico percorso allestito dietro al campo sportivo di via Diaz. Nell’occasione, il Bussolino Sport ha fatto incetta di podi in tutte le categorie, onorando al meglio il Memorial Dario Mazzone: in G3, secondo posto per Gabriele Pungitore e terza posizione di Giacomo Ciavarini, mentre nella categoria G2 Samuele Crosetto ha fatto sua [...]



