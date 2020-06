La rinuncia della Colombia aveva aperto una finestra. L’ASD Capoliveri Bike Park e l’Isola d’Elba, che erano in lista per l’organizzazione di una delle prossime edizioni dell’evento più importante per la MTB Marathon a livello mondiale, grazie all’appoggio della Federazione Ciclistica Italiana, nella persona del Presidente Renato Di Rocco e di tutta la Struttura Fuoristrada, con il supporto del Comune di Capoliveri, la Consulta dei Sindaci della Gestione Associata per il Turismo Elbano e la Regione Toscana, si sono fatte trovare pronte. Grazie anche ai crediti acquisiti in dieci anni di evoluzione della Capoliveri Legend Cup, con gli ultimi quattro come prova Internazionale UCI, alla fine l’abbiamo spuntata tra varie candidature.

“Sono lieto di aver fatto squadra con il settore Fuoristrada FCI, che ha svolto un ruolo fondamentale di garante e siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo importante.” Queste le parole del Presidente Federale Renato Di Rocco.

Grande la soddisfazione dell’ASD Capoliveri Bike Park e di tutti gli Enti che l’hanno sostenuta in questi anni e di quelli che sono subentrati per questo “evento speciale”.

Anche il Sindaco di Capoliveri, Andrea Gelsi, dopo la consulta dei sindaci elbani, ha espresso la sua soddisfazione: “Ringrazio tutta la passione e l’impegno profuso dei ragazzi del Capoliveri Bike Park in questi anni, con questo risultato coroniamo un sogno comune. Capoliveri e l’intera Isola d’Elba devono essere orgogliose di questa impresa.”

Toccanti, piene di orgoglio, soddisfazione e commozione, le parole del Presidente del Capoliveri Bike Park, Maurizio Melis: “Oggi è una giornata speciale, mai NOI del Bike Park avremmo sperato in tutto ciò alla nostra costituzione. Siamo molto provati, ma il terremoto di questi ultimi anni e questi ultimi giorni, ci ha condotti ad essere Mondiali! Siamo felici che chi ha creduto in NOI abbia recepito e voluto tutto questo! Ringraziamo tutti, ma proprio tutti, per non dimenticarci nessuno.”

L’Isola d’Elba è un vero paradiso turistico, balneare e sportivo immerso nella Riserva della Biosfera dell’Arcipelago Toscano MaB Unesco. Il Mondiale Marathon sarà una vetrina in cui tutto questo verrà mostrato al mondo intero.

L’Isola d’Elba si farà trovare pronta e regalerà un evento senza precedenti, con una formula unica, mai proposta per il Marathon, un format che, grazie alla sua spettacolarità, catturerà l’attenzione dei media di tutto il mondo.

