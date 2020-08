E finalmente, dopo tanti mesi di silenzio, il Bussolino Sport torna a gareggiare. Per i giovani bikers collinari è tanta la voglia di mettere il numero davanti al manubrio, mangiare polvere e tagliare il traguardo con la maglietta sporca e il sorriso sulle labbra. E così è stato sabato 8 e domenica 9 a Pergine Valsugana per la gara nazionale di mountain bike Coppa Italia.

Il Team Bussolino Sport sabato schiera in partenza due Esordienti 2 anno, Francesco Nada ed Edoardo Savio, quest’ultimo in gara con la divisa del Piemonte. Partono molto indietro i due atleti, settantesimo Nada e settantasettesimo Savio su 136 partecipanti, ma ce la mettono tutta, gambe e cuore e chiudono in gran recupero una gara meravigliosa. Sul traguardo Edoardo è quattordicesimo, mentre Francesco chiude ventiseiesimo. Grande soddisfazione per mister Flavio Arlaud che ha preparato e creduto nella determinazione dei due atleti, nonostante il periodo di riposo forzato durante il lockdown.

Domenica è la volta dei Giovanissimi e nella categoria G6 Emanuele Savio detta legge, con il Bussolino Sport che si porta così a casa il primo posto. Bravissimi anche gli altri due “alieni” Nicolò Gullace e Davide Scarso.

E che dire: ottimo esordio per il Bussolino Sport!

