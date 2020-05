Il Bussolino Sport è pronto per ripartire con lo stesso entusiasmo di sempre. L’instancabile presidente Antonio Mazzone, per tutti Carlo, è ben consapevole delle difficoltà a cui si dovrà far fronte, soprattutto dal punto di vista organizzativo, ma come tutti gli appassionati di bici e mountain bike vuole stringere i denti e affrontare questa strada tutta in salita: “Siamo prontissimi e insieme ai nostri bambini contiamo i giorni che ci separano dalla ripresa. Speravamo di poter riaprire già nella giornata di sabato 23 maggio, ma verosimilmente riprenderemo gli allenamenti sabato 30 oppure il 6 giugno. Noi ci siamo già mossi, predisponendo percorsi di entrata e uscita dal nostro campo di allenamento e riorganizzando gli orari della Scuola di Mountain Bike; stiamo solo più aspettando l’ok dalle autorità”. Il massimo dirigente del Bussolino Sport analizza così le principali criticità della ripartenza: “Stiamo pensando di dedicare la giornata del sabato agli allenamenti, che dovranno vedere un istruttore impegnato a seguire un numero ristretto di ragazzi. Così, ad orari sfasati dal mattino al pomeriggio, si partirà con i gruppetti di G1, G2, G3, G4 e via dicendo, con un massimo di 5 atleti per istruttore. Certo, compatibilmente con la disponibilità degli istruttori, che prima seguivano fino a 40 bambini contemporaneamente, ma ora non potrà più essere così. La nostra Scuola di Mountain Bike ha tra gli scopi principali quello del divertimento dei ragazzi ed è questo che per noi conta più di tutto. Sul fronte agonistico, tutto è fermo punta a riprendere le gare da ottobre in avanti, ma al momento non si sa di più. L’evento che dovevamo organizzare il 10 maggio scorso è inevitabilmente saltato e ci dispiace tanto per tutti. Adesso però non vediamo l’ora di vedere i nostri ragazzi tornare in sella ed a sorridere”. Un augurio che fa ben sperare!