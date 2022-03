Trasferta in Liguria per quattro bikers del Bussolino Sport, impegnati alla XCO Coppa Città d’Albenga. Sull’insidioso e tecnico percorso snodatosi tra salite naturali e salti artificiali in terra ligure, i portacolori del sodalizio gassinese sono stati capaci di ben figurare. Negli Allievi 2° anno, buona prestazione di Edoardo Savio e Francesco Nada, mentre nella categoria Esordienti 2° anno Lorenzo Perlo è stato costretto al ritiro per un problema tecnico ed Emanuele Savio, in testa per tutta la corsa è rimasto coinvolto in una caduta all’ultima curva, chiudendo così in seconda [...]





