Finale di stagione perfetto per Emanuele Savio della Bussolino Sport, che nella giornata di venerdì 24 giugno a La Thuile ha vinto il Campionato Italiano XCE, categoria Esordienti 2° anno. Gara dura, con ritmo serrato, che ha visto Savio classificarsi con il quarto tempo assoluto, andando a vincere la prima batteria, per poi conquistare la semifinale e vincere la finale. Grande risultato anche per il fratello Edoardo Savio, che ha fatto registrare il quinto tempo assoluto, per poi passare la prima batteria con uno straordinario recupero in salita, arrivando così [...]





