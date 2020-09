Grande giornata ricca di emozioni per Edoardo Savio e i ragazzi del Team Bussolino Sport , che guidati dal tecnico Flavio Arlaud affrontano insieme ad altri 114 bikers la sfida più importante della stagione: il Campionato Italiano XCO 2020 in programma al Ciocco Bike Circle di Barga , in Toscana. Per la categoria Esordienti II anno alle griglie di partenza Francesco Nada ed Edoardo Savio, rispettivamente in cinquantesima e venticinquesima posizione. Ottima partenza per i due giovani atleti collinari, con Savio che al primo giro è già sesto e Nada transita in sedicesima posizione, deciso ad entrare nella Top Ten. Purtroppo una caduta e un problema meccanico attardano Nada, che chiude la sua gara al trentunesimo posto, mentre il compagno di allenamenti Edoardo Savio guadagna ancora una posizione, andando a portare a termine la sua prova al quinto posto.