Altra bellissima soddisfazione per il Bussolino Sport che ha ricevuto la convocazione di Edoardo Savio da parte del Comitato Regionale FCI per lo stage regionale di Candia, in programma domenica 20 settembre. Il tecnico regionale del settore mountain bike Claudio Gaspardino ha infatti convocato 18 giovani atleti per un allenamento specifico in vista del prossimo Campionato Italiano Team Relay CC RR, a cui seguirà la prova di Coppa Italia il 26 e 27 settembre a Lavarone.

Un grande in bocca al lupo al giovane Edoardo Savio, augurandogli di passare la selezione e andare a rappresentare con onore e impegno il Piemonte in questo prestigioso appuntamento.

