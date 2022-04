“Siete pronti ad entrare nella leggenda? La risposta è sì! Grande entusiasmo, partiti come schegge impazzite…”. La prima giornata del lungo weekend di gare dal 16 al 18 aprile a Capoliveri, sull’isola d’Elba, è iniziata così per il Bussolino Sport. Al via gli Esordienti 2 con Emanuele Savio al comando fino all’ultimo giro, quando a casa di una foratura deve chiudere in terza piazza. Negli Allievi 2, invece, Edoardo Savio entra con eleganza nella top ten di giornata concludendo nono, mentre Francesco Nada, dopo una partenza nelle retrovie e un [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.