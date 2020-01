MOTORI. Il Settore Nazionale Veicoli ed Eventi Storici dell’ASI ad Automotoretrò 2020

L’ASI con il suo Settore Nazionale Veicoli ed Eventi Storici sarà presente al Salone Internazionale dell’Automobile di Torino Automotoretrò 2020 – Automotoracing 2020, in programma al Lingotto Fiere da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio. E’ questo attualmente il più importante Salone Internazionale dell’Auto Storica e Sportiva a livello europeo, previsto con un’affluenza quest’anno nei due eventi di ben 100.000 visitatori, con oltre 1200 espositori. Nello stand del Settore Nazionale ASI Veicoli Storici saranno esposte alcune prestigiose vetture dell’Automotoclub Storico Sportivo Italiano con sede a Ciriè e della Federazione Italiana Musei Veicoli Storici con sede a San Colombano, entrambe associazioni affiliate ASI. Contestualmente sarà previsto un gemellaggio con le discipline sportive dell’Ente attraverso la presenza del Settore Nazionale ASI Pesi per la Premiazione Gare 2019 e la Premiazione Attività, in relazione all’organizzazione internazionale degli European Masters Games 2019.

