Potrebbe davvero essere arrivata la volta buona. Dopo due tentativi andati a vuoto a causa della pandemia, i fratelli Luca e Igor Tonino sono pronti ad affrontare la loro prima avventura nel deserto a bordo del loro Suzuki Vitara. Il duo eporediese è in partenza per prendere parte alla prima edizione della “Tunisie Challange Spring” che si svolgerà dall’8 al 17 aprile. La manifestazione tunisina prende il posto della Maroc Challange che per due volte è stata rinviata a causa del persistere della chiusura del traffico marittimo con l’Europa. “Siamo pronti e in fibrillazione per realizzare un sogno che abbiamo fin da bambini – esordisce un emozionante Luca Tonino – Sono due anni che aspettiamo questo momento e, toccando ferro, finalmente siamo pronti per partire. Sarà un’avventura entusiasmante. Per esordire nel mondo delle corse abbiamo scelto una gara difficile, ma siamo sicuri che ci regalerà emozioni uniche. In Italia poter partecipare alle corse è complicato, ci sono tanti paletti burocratici da superare. Sappiamo che sarà una gara difficile e piena di insidie, ma siamo convinti di fare bene. Ci sono tante regole da rispettare, ma se non avremo problemi tecnici e se non ci perderemo per strada può uscire qualcosa di buono da questo nostro esordio. Dopo tanti sacrifici anche a livello economico è arrivato finalmente il nostro momento”. L’appuntamento tunisino si snoda attraverso cinque tappe dall’11 al 15 aprile (Sousse-Mos Espa, Mos Espa-Mos Espa, Mos Espa-Doug, Doug-Ksar Ghilane e Ksar Ghilane-Djerba) per un totale di quasi 2000 chilometri. Le verifiche tecniche al mezzo meccanico verranno effettuate a Genova il giorno della partenza. Luca (pilota) e Igor (navigatore) stanno ultimando la loro preparazione per il loro primo Rally Raid grazie anche all’aiuto di tanti sponsor locali, tra i quali la Carrozzeria Eporediese di Cascinette. Gli altri sono Caseificio Garda, Ristorante Il Veliero, Garage Jeep, Palestra Kinesit, La Coccinella, Farmacia Orlacchio, C3 Studio, Fe.No. Pneumatici, Farmacia Pierucci, Studio Dentistico Eporediese, Fantasie Fiori, Marazzato Moto, Ortopedia La Serra, Isoterm, Over Road 4×4 e Tacco Service.

Commenti