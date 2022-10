“Chivasso potrà essere vicina a Pecco anche a distanza di 1200 chilometri“. E festa sia, con tanto di maxischermo, domenica 6 novembre a Chivasso per seguire l’ultima gara di Valencia della MotoGp che dovrebbe consacrare il nostro Francesco Pecco Bagnaia campione del mondo con la sua Ducati.

Dopo i tam tam degli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità. Confermata dal Pecco Fan Club guidato da Luca Cena e dal Comune.

“E’ un evento senza precedenti per la nostra città che richiamerà appassionati del mondo delle due ruote anche dall’estero – spiega Cena -. Sono tantissime le richieste che riceviamo tutti i giorni tramite mail, telefonate, instagram e facebook. Il sindaco Claudio Castello si è rivelato disponibile fin da subito nell’accogliere la nostra proposta. Sono pochissimi i punti di campionato che mancano a Pecco per coronare il suo sogno e quindi domenica 6 novembre speriamo di festeggiare“.

Per domenica 6 il Comune di Chivasso, grazie alla collaborazione del Pecco Fan Club, metterà a disposizione dei cittadini e tifosi un maxischermo per sostenere Francesco Bagnaia, l’alfiere della Ducati.

L’appuntamento sarà in piazza d’Armi, all’interno dell’ex Foro Boario.

Per il sindaco Claudio Castello si tratta di “un momento di intenso entusiasmo collettivo quello che la città sta vivendo grazie a Pecco Bagnaia. Il nostro illustre concittadino oltre ad essere un talento della due ruote incarna i principi sani ed inclusivi dello Sport nel suo significato più nobile“.

Anche l’assessore allo Sport Gianluca Vitale, sulla sua pagina Facebook, ieri scriveva: “Il 6 novembre caro Pecco saremo in piazza per te, per lo sport e per la città e ti accompagneremo fino alla fine del Moto Gp. Saremo in tanti, oltre gli steccati, perché con te vincerà tutta Chivasso, nessuno escluso. Il sindaco Claudio Castello ha deciso di installare un maxischermo in piazza. Say tuned“.

Francesco Bagnaia comanda la classifica del moto mondiale con 258 punti e Fabio Quartararo segue a 235 punti. Per il pilota di Chivasso, a Valencia, basterà arrivare 14º indipendentemente dal risultato di Quartararo.

