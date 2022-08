Da -91 a -49 punti in due gare ed otto GP ancora a disposizione. La ‘mission’ di Francesco Bagnaia non è facile, me nemmeno impossibile come sembrava dopo il Sachsenring. Nel mondiale piloti la Yamaha e Fabio Quartararo sono ancora avanti con un bel margine, ma Pecco ora vede gli scarichi del campione del mondo – caduto ad Assen e sottotono a Silverstone, dove lo ha franato il long lap penalty – più da vicino. Il successo in Gran Bretagna, a doppiare quello in Olanda subito prima della sosta, è stata una grande iniezione di fiducia, che però mette il ducatista davanti ad una enorme responsabilità: non c’è più spazio per errori, da qui in poi ogni punto peserà, a cominciare dall’Austria, tra due domeniche.

“Alla fine penso che dobbiamo guardare a Pecco perché è lui che sta facendo la differenza in questo momento – ha commentato Quartararo dopo la gara britannica – E’ su di lui che dobbiamo concentrarci e non sarà un lavoro facile”. Ed i prossimi appuntamenti iridati non lo lasciano tranquillo: “Non direi che saremo in difficoltà, ma arriveremo a gare come quella del Red Bull Ring, con molti rettilinei, e Misano, dove Pecco è sempre molto veloce”. E poi c’è Aagon, dove l’anno scorso il numero 63 vinse la sua prima gara nella premier class. Oltretutto il campione francese è consapevole di doversi difendere su due fronti, perché chi gli è più vicino in classifica non è il torinese, ma Aleix Espargaro. A -22 lo spagnolo e l’Aprilia sono avversari da non sottovalutare. Gli esami eseguiti a Barcellona hanno rivelato che a Silverstone Aleix ha corso con il tallone destro fratturato, effetto del pauroso high-side durante l’ultima sessione di libere, ma in Austria ha promesso che ci sarà. Un pericolo in più per tutti.

Ma anche le Ducati di Enea Bastianini e Johann Zarco sono nella scia di Quartararo. Da qui a novembre il mondiale sarà una corsa ad eliminazione e la costanza dei risultati farà la differenza.

Commenti